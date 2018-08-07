كبار السيارات يصمدون أمام التحديات.. وتغيرات محدودة فى الترتيب

أحمد شوقى شهدت 6 أشهر الأولى من العام الجارى، صمودًا من جانب عدة علامات تجارية أمام التحديات التى تجتاح السوق؛ وتمكنت من تحسين ترتيبها بقائمة الأكثر مبيعًا أو على الأقل الحفاظ على مراكزها.أهم العلامات كانت شيفروليه التى حافظت شركة المنصور للسيارات على صدارتها للسوق مع تعزيز حصتها السوقية ب

أحمد شوقى



شهدت 6 أشهر الأولى من العام الجارى، صمودًا من جانب عدة علامات تجارية أمام التحديات التى تجتاح السوق؛ وتمكنت من تحسين ترتيبها بقائمة الأكثر مبيعًا أو على الأقل الحفاظ على مراكزها.

أهم العلامات كانت شيفروليه التى حافظت شركة المنصور للسيارات على صدارتها للسوق مع تعزيز حصتها السوقية بنسبة محدودة؛ وارتفعت إلى %23.1 مقابل %22.5 خلال النصف الأول من 2017.

يأتى ذلك رغم التحديات العديدة التى واجهتها السوق خلال 2018 وأهمها ندرة الطرازات والأوفر برايس ورفع رسوم التراخيص وزيادات الوقود فضلًا عن الزيادات السعرية المستمرة وغيرها.

حافظت الشركة المصرية العالمية للسيارة على ترتيب كيا فى المركز السادس رغم تراجع حصتها السوقية إلى %4.3 مقابل %4.8 خلال النصف الأول من 2017.

تمكنت شركة جى بى أوتو غبور من الصعود بهيونداى إلى المركز الثانى بدلًا من الثالث، على حساب نيسان التى حلت محلها، جاء ذلك بعد تمكن هيونداى من تعزيز حصتها السوقية بشكل كبير لتصل %17.5 مقابل %12.4؛ فيما انكمشت حصة نيسان إلى %16.1 مقابل %19.1.

أما الصانع الفرنسى رينو؛ ووكيله فى مصر الشركة المصرية العالمية، قفز ترتيبه 4 مراكز ليستقر فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بحصة سوقية %8.2 بعد أن كان فى المركز الثامن بنسبة %3.6، كما تقدمت أوبل مركزًا واحدا لتستقر فى الترتيب الثامن بدلًا من التاسع بحصة سوقية %3.5 مقابل %3.6.

صعدت شيرى إلى المركز التاسع، بدلًا من العاشر، رغم تراجع حصتها السوقية إلى %2.4 مقابل %3.4 خلال النصف الأول من 2017، كما صعدت فورد مركزًا واحدا مستقرة فى الترتيب الحادى عشر بدلًا من الثانى عشر بحصة سوقية %1.7 مقابل %2.2.

فقدت تويوتا مركزًا للتراجع إلى المرتبة الخامسة، بدلًا من الرابعة، بعد تراجع حصتها السوقية إلى %7.4 مقابل %8.3 خلال النصف الأول من 2017، كما تراجعت ميتسوبيشى من المركز الخامس إلى المركز السابع، بعد تآكل حصتها السوقية إلى %4.1 مقابل %5.7.

تعد سوزوكى من أكبر الخاسرين، وهبطت إلى المركز العاشر، بدلًا من السابع بعد تضاؤل حصتها السوقية إلى %1.8 مقابل %3.9 خلال النصف الأول من 2017.

تمكنت العلامة الصينية بايك من الانضمام لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا، خلال النصف الأول من 2018، بحصة سوقية %1.6 مقابل %0.4 لتستقر فى المركز الثانى عشر والأخير، على حساب مرسيدس التى غادرت القائمة بعد أن كانت فى المركز الحادى عشر بحصة سوقية %4 خلال النصف الأول من 2017.

أوضح عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن النجاحات التى حققتها بعض العلامات التجارية تعود إلى السمعة التى حققتها الطرازات الخاصة بها فى السوق المحلية، لا سيما التى مر على وجودها فى السوق لأعوام طويلة، دون أن تواجه مشكلات مؤثرة فنيًا، أو فيما يتعلق بالحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة.

لفت إلى أن العلامات التجارية التى تمتلك مجموعة واسعة من الطرازات فى السوق المحلية استطاعت أن تلبى رغبات شريحة واسعة من العملاء، ومن ثم حافظت على مكانتها فى السوق، رغم التحديات التى تواجهها أو أنها تمكنت من التقدم فى الترتيب على نحو ملحوظ.

استطرد أن الأمر يعتمد فى الوقت ذاته على الأسعار، ويسعى العميل لشراء سيارة بجودة مناسبة وبأسعار معقولة؛ بعد الارتفاعات السعرية التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية، التى لا زالت حلقاتها مستمرة حتى الآن بالنسبة للعديد من العلامات التجارية.

قال عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العلامات التى تقدمت على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق، التى تمكنت من الحفاظ على أسعار منتجاتها عند المستويات المقبولة من جانب العملاء؛ حتى ولو كانت سياراتها لا تتمتع بإمكانات فنية كبيرة كتلك التى تتمتع بها السيارات ذات الأسعار المرتفعة.

أشار إلى أن بعض العلامات التجارية قد تأثرت بأزمة نقص معروض منتجاتها فى السوق المحلية نتيجة مواجهة مشكلات تتعلق بتدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وسداد مستحقات الشركات الأم خاصة بعد تعويم الجنيه، ما ترتب عليه من تفاقم تكاليف فتح الاعتمادات المستندية فضلًا عن تكاليف النقل والشحن الدولى، والرسوم الجمركية.

أضاف أن ذلك أدى إلى اشتعال ظاهرة الأوفر برايس فى السوق، ما ترتب عليه تباطؤ الطلب على بعض السيارات مقارنة 2017، دون أن تكون قوائم الحجز والانتظار معيارًا لانتعاش الطلب عليها، وتعود هذه الظاهرة لنقص المعروض وليس انتعاش الطلب بشكل كبير.