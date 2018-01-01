كبار الأندية الإنجليزية يستعدون للانتقالات الشتوية بإنفاق جديد

على المصرى:يدشن اليوم الأول من سنة 2018 بدء فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر شهراً، ويتوقع أن تكون الأندية الإنجليزية خلالها قاطرة الإنفاق الأوروبي على تعاقدات جديدة تحضيراً للنصف الثاني من الموسم، وسبق ليفربول أندية البريميرلييج، ليبرم صفقة قياسية هذا الأسبوع، قبل أيام من البدء الرسمي لفترة الا

على المصرى:

يدشن اليوم الأول من سنة 2018 بدء فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر شهراً، ويتوقع أن تكون الأندية الإنجليزية خلالها قاطرة الإنفاق الأوروبي على تعاقدات جديدة تحضيراً للنصف الثاني من الموسم، وسبق ليفربول أندية البريميرلييج، ليبرم صفقة قياسية هذا الأسبوع، قبل أيام من البدء الرسمي لفترة الانتقالات، بضمه الهولندي فان دييك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما جعل منه أغلى مدافع.

وعلى صعيد الأندية الكبرى، يبدو مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري مرتاحاً إلى حد كبير، بعدما أنفق مبالغ طائلة الانتقالات الصيفية، يتوقع أن يعمد مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا إلى تعزيز صفوفه بلاعب أو لاعبين، بينما ستكون الأندية الأخرى، لاسيما تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، في سباق مع الوقت لمحاولة ضم لاعبين، على أمل أن يساهموا في محاولة كبح جماح سيتي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد

لم يخف المدرب البرتغالي للشياطين الحمر جوزيه مورينيو رغبته في تعزيز صفوف فريقه، على رغم إقراره بعدم قدرته على مقارعة الإمكانات المالية لغريمه التقليدي، قد يبدو تعزيز الصفوف أكثر إلحاحاً في هذه الفترة، مع فقدان يونايتد للمزيد من النقاط والابتعاد بشكل أكبر عن سيتي.

ويرجح أن يكون مورينيو راغباً على وجه الخصوص في تعزيز مركزي الجناح والظهير الأيسر، ومن الأسماء المطروحة دفاعياً البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وداني روز من توتنهام هوتسبر، والشاب راين سيسينيون من فولهام.

أما في خط الوسط، فتطرح أسماء مثل الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، ومواطنه يوليان ويجل من بوروسيا دورتموند، أو البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي، في المقابل، يتوقع أن يستغني مورينيو عن الأرميني هنريك مخيتاريان والهولندي دالي بليند، في ظل تراجع مشاركتهما كأساسيين.

تشيلسي

شكا المدرب الايطالي للبلوز أنطونيو كونتي مراراً من ضعف العمق الهجومي للنادي وعدم توافر مهاجم قدير يحل بديلاً للإسباني ألفارو موراتا، في ظل تراجع مستوى البلجيكي ميتشي باتشواي، ومن الأسماء المطروحة مواطنا باتشواي، يانيك فيريرا كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ولاعب نابولي دريس مرتنز، كما يبدي كونتي اهتماماً بالتشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي سبق له العمل معه في يوفنتوس.

ليفربول

على عكس الأندية الأخرى الباحثة عن تعزيز صفوفها، قد يجد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نفسه يبذل الغالي والنفيس لإبقاء البرازيلي فيليبي كوتينيو، المرغوب بقوة من برشلونة الإسباني، وبعدما رفض الحمر عروضاً متتالية من النادي الكاتالوني في الصيف لضم البرازيلي، وصلت إلى 100 مليون جنيه إسترليني، يرجح أن يعاود برشلونة مساعيه خلال الشتاء، إلى ذلك، يبدو الدولي الإنجليزي دانيال ستاريدج قريباً من الرحيل، والأرجح إلى ساوثمبتون.

توتنهام



بعد أداء متعثر في النصف الأول من الموسم الحالي لوصيف الموسم الماضي، يأمل توتنهام هوتسبر ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تعزيز صفوفه لاسيما في وسط الملعب،

ويحظى لاعب إيفرتون روس باركلي بتقدير بوكيتينو، وعلى رغم أن الدولي الإنجليزي رفض الانتقال إلى تشيلسي في أغسطس الماضي، قد يقتنع بالانضمام إلى توتنهام الذي سيسعى أيضاً إلى الافادة من ضمه في هذا الوقت بسعر زهيد، مع تبقي ستة أشهر على انتهاء عقده.

أرسنال

يجد المدرب الفرنسي للنادي اللندني أرسين فينجر نفسه مجدداً أمام المعضلة الأكبر: التشيلي سانشيز، ففي ظلّ تقارير عن امتعاض الجهاز الفني للنادي من نقص الالتزام لدى المهاجم السابق لنادي برشلونة، سيكون فينجر أمام ضرورة حسم موقفه ومستقبل اللاعب.

ورفض سانشيز سابقاً تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2018، ما وضع فينغر في موقف صعب، إذ يتوجب عليه بيع اللاعب في يناير للحصول على بدل مالي من الصفقة، أو فقدانه بالمجان في يونيو، وإضافة إلى اهتمام سيتي بضم سانشيز، تشير التقارير إلى وجود اهتمام مماثل من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

ويجد أرسنال نفسه في حال مشابهة مع أوزيل الذي ينتهي عقده أيضاً في يونيو المقبل، وتشير التقارير إلى اهتمام يونايتد وبرشلونة به، في المقابل، قد يسعى فينغر إلى ضم لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها.

مانشستر سيتي



كان السيتيزم من أكثر الأندية الأوروبية إنفاقاً على تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، في استثمار ناجح انعكس هيمنة مطلقة على الدوري الممتاز في الموسم الثاني لجوارديولا على رأس الجهاز الفني، ويتوقع ألا يؤدي هذا الأداء إلى فرملة رغبة جوارديولا في تعزيز صفوفه، لاسيما الدفاع في ظل إصابة الدولي البلجيكي فنسنت كومباني، ويبدو مدافع وست بروميتش ألبيون داني إيفانز، من الأسماء الرئيسية المطروحة كهدف للنادي الأزرق خلال يناير، ويمكن لجوارديولا أن يسعى إلى ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، لاسيما مقابل سعر مناسب، علماً بأن عقد اللاعب الدولي مع النادي اللندني ينتهي في يونيو المقبل.