كبائن ستانلى تعود للمحافظة بمزايدة علنية

❐ السياحة والمصايف: القيمة الإيجارية 2500 جنيه سنوياً ❐ سلطان: %90 منها تتبع ملكيتنا.. و%10 للتعاقدات ❐ تخصيص بعضها لخدمة المصطافين مها يونس تنفست كبائن ستانلى السياحية الصعداء بعد انتهاء تطويرها، والاستعداد لطرحها بالمزايدات العلنية خلال شهر ديسمبر المُقبل لأول مرة بعد تجهيزها سياحياً، ونزوح أزمة

❐ السياحة والمصايف: القيمة الإيجارية 2500 جنيه سنوياً

❐ سلطان: %90 منها تتبع ملكيتنا.. و%10 للتعاقدات

❐ تخصيص بعضها لخدمة المصطافين

مها يونس

تنفست كبائن ستانلى السياحية الصعداء بعد انتهاء تطويرها، والاستعداد لطرحها بالمزايدات العلنية خلال شهر ديسمبر المُقبل لأول مرة بعد تجهيزها سياحياً، ونزوح أزمة مُستأجيرها القُدامى بقيمة إيجارية مُتدنية، لترتفع إلى 2500 جنيه سنوياً، وذلك دون توريثها كالسابق، بل بنظام حق الانتفاع والإيجار لمدة 3 سنوات، وفقاً لتصريحات اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

يُشار إلى أن كبائن ستانلى، والبالغ عددها 430، كانت تبلغ قيمتها الإيجارية 550 جنيها سنوياً، ولكن كان يتم تأجيرها من الباطن بمبالغ جزافية، كما كان يتم توريثها بالمخالفة للقانون، فى حين أنه تم تخصيصها من الأساس بنظام حق الانتفاع.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه بنهاية 2017 ستؤول جميع كبائن ستانلى للمحافظة بنظام المزايدات العلنية والتخصيص السنوى الإيجارى لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن جزءاً من الكبائن سيتم تخصيصه لنظام الإيجار اليومى لخدمة المُصطافين بالموسم الصيفى.

وأضاف «سلطان» أن هناك %90 من الكبائن تتبع ملكية المحافظة، و%10 تُخصص ويتم التعاقد عليها، موضحاً أن تلك الكبائن عانت من عدم التطوير لمدة تجاوزت 10 سنوات، لافتاً إلى أن نظام التعاقدات أو الإيجار السنوى أو اليومى، يستهدف تحصيل دخل للمحافظة، فضلاً عن تفادى حكرها على أحد بعينه.

وكانت كبائن ستانلى قد شهدت مؤخراً عمليات إحلال وتجديد من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، عن طريق ترميم جزئى لعدد منها وترميم كلى لباقى الكبائن، مع الحفاظ على التراث القديم، والتى كانت تعانى من تآكل المنشآت، الأمر الذى يمثل خطورة على أرواح المستأجرين.

وشملت عمليات التطوير إدخال كابل كهرباء جديد لإتاحة تركيب عدادات كهربائية للكبائن أمام مُستأجريها، دون التطرق لسرقة التيار الكهربائى، فضلاً عن تركيب طلمبات مياه لرفعها بأكشاك الاستحمام، وذلك لتواجد الكبائن بالأسفل بينما توجد شبكة الصرف الصحى الحالية أعلى الكبائن، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه بالجزء الأسفل من الكبائن.

يُشار إلى أن كبائن ستانلى شكلت أزمة على مدار سنوات بأوساط مواطنى الإسكندرية بشأن قرار سحبها من قِبل المحافظة أكثر من مرة والتلويح بطرد مُستغلى الكبائن ما بين «مستأجريها أو أصحاب الكبائن المدونة باسم الورثة»، فاشتعلت الأزمة أكثر من مرة بدءاً من تولى اللواء عبد السلام المحجوب محافظا للإسكندرية وحتى بعد ثورة يناير.

جاء ذلك بشأن القرارات التى اتُخذت من جانب المحافظة ضد مُستغليها، لرفع القيمة الإيجارية قبل الموسم الصيفى لعام 2015، فضلاً عن إصدارها قراراً بتحصيل كافة المستحقات المُتأخرة على مستأجرى الكبائن عن العامين 2013، 2014، وذلك بالقيمة الإيجارية الأولى والبالغة 550 جنيها، والمُقررة بلجان التقدير، بعد تنازلهم عن القضايا المرفوعة على المحافظة، فى حين أن المحافظة قررت زيادة القيمة الإيجارية لـ2500 جنيه بدءاً من 2015 ولمدة 3 سنوات، على أن يتم طرحها بعد ذلك وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998.

ونشبت الأزمة مُجدداً حينما حصل اللواء طارق المهدى «المحافظ الأسبق» على حكم قضائى لصالح المحافظة بشأن سحب كبائن ستانلى من مُستغليها، فضلاً عن قراره برفع القيمة الإيجارية سنوياً من 550 جنيها إلى 5550، أى بما يعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحسب تصريحاته فى ذلك الوقت، ولكن لم يتم تنفيذ القرار وفقاً لما سماه بمراعاة «البُعد الاجتماعي».

وظلت هناك مخاطبات فيما بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومحافظة الإسكندرية بشأن ثبات القيمة الإيجارية للكبائن عند 2500 جنيه، وذلك فى إطار تجنب المشكلات الناتجة عن سحبها، والعمل على إعادة طرحها مرة أخرى، وحين أصدر القرار بسحبها لم يتم تنفيذه، لما سَبَبه إخلاؤها من اضطرابات واسعة ورفض مستغلوها لقرار السحب.

وعلى الصعيد السياحى، تتميز كبائن ستنالى بشكلها نصف الدائرى الذى يُحيط بشاطئ ستنالى، والتى تقع أمام كوبرى ستنالى والذى أنشئ بطراز معمارى إيطالى مستوحى من قصر المنتزة، وترجع فكرة بنائها لعام 1932، بعد أن كانت عبارة عن أكواخ خشبية متلاصقة بثلاث مستويات، إلى أن تم بناؤها تطويراً للرواج السياحى.

وكانت الكبائن حكراً فى السابق على الشخصيات العامة بالمجتمع، ويتم تخصيصها لهم بل وتوريثها، حتى قيام ثورة 25 يناير، إلى أن تم طرح 20 كابينة لأول مرة فى مزايدة علنية «تاريخية» بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات فى يونيو 2016، وذلك بعد أن تم رفع القيمة الإيجارية لها لـ2500 جنيه سنوياً، ووصل حينها أعلى سعر مزاد للكابينة إلى 28 ألف جنيه لإحدى الكبائن بالدور العلوى، مع زيادة سنوية %10 للكابينة.