«كايرو هاوس» يتلقى عروضا بنكية لتمويل جزء من تكلفة تطوير مجمع التحرير

علمت «المال» أن تحالف كايرو هاوس الذى يتولى تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مزار سياحى متكامل، تلقى عروضًا من عدة بنوك محلية وأجنبية فى مصر، بهدف توفير جزء من التمويلات اللازمة للمشروع التى تبلغ نحو 240 مليون دولار.

وقالت مصادر مقربة من الملف، إن قائمة البنوك التى عرضت تقديم تمويل لتطوير المجمع بلغت حتى الآن 20 بنكًا، منها «الأهلى» و«المصرى الخليجى» و«القاهرة» و«الإسكندرية» و«مصر» و«قطر الوطنى».

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة الأمريكية التى تقود تحالف «كايرو هاوس» ستضخ ما يقرب من 30 إلى %40 من قيمة الاستثمار المقدر للتطوير، على أن تتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب باقى التمويل بالتفاوض مع البنوك، ومن المتوقع الإفصاح عن تفاصيله خلال 35 يومًا.

وأوضحت أن البنوك سارعت لتقديم التمويلات المطلوبة بعد الاطلاع على التقرير الذى أعدته شركة «جو لانج» المعنية بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى والتى أكدت الأهمية المستقبلية للمشروع، لافتة إلى أن التحالف تلقى عروضًا لتغطية ضعف قيمة التمويل الخارجى المطلوب.

يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت سابقًا إن الصندوق السيادى نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير فى جذب تحالف استثمارى يدخل السوق المصرية لأول مرة، وهو التحالف الأمريكى «كايرو هاوس» الذى يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار.

يأتى ذلك بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين من كل أنحاء العالم، فى إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، تمت تصفيتهم إلى 3 تحالفات، وفاز التحالف الأمريكى بأفضل عرض فنى ومالى، نظراً لما يتمتع به من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المبانى التاريخية فى أمريكا وأوروبا، كما تم التعاون مع شركة راتيو إس إم بى دى الأمريكية لتصميم الشقق الفندقية الفاخرة.

يشار إلى أن تحالف «كايرو هاوس» عقد مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء الماضى، للكشف عن تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق سياحى، ضمن مخطط الدولة لتطوير القاهرة الخديوية، وتم توقيع عدة عقود شراكات مع التحالف خاصة بأعمال تطوير المجمع، ومع شركة اتحاد المقاولين (CCC) و«كروم» لإدارة المشروعات، ومكتب RMC الهندسى.

ومن المخطط أن يضم مبنى مجمع التحرير بعد تطويره، 350 غرفة للنزلاء، و50 جناحًا، إضافة إلى بعض الشقق الفندقية، ومطاعم ومركز للتسوق، بخلاف أماكن ترفيهية وحمام سباحة على سطح المبنى، وكذلك أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى ستكون الأكبر من نوعها فى القاهرة.