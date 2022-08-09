«كايرو هاوس» : تحويل مجمع التحرير إلى فندق يستوعب 450 غرفة فندقية وشققا فاخرة

تخطط شركة كايرو هاوس، الخاصة بأعمال تطوير مجمع التحرير، لتحويل المجمع إلى مكون سياحي يشمل 450 غرفة فندقية، إضافة إلى شقق فندقية فاخرة، تماشيًا مع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها في تنمية منطقة وسط البلد.

وتوقِّع شركتا اتحاد المقاولين (CCC) وكروم لإدارة المشروعات عقود الشراكات مع شركة كايرو هاوس، الخاصة بأعمال تطوير مجمع التحرير، الشريك والشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز- إحدى شركات تحالف كايرو هاوس.

وقال أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة كروم، إن الشركة تفخر بالعمل مع المطورين الأمريكي لتنفيذ المشروع السياحي الضخم، وتقديم خدمات ترتقي مع هذا المجال؛ كوننا شركة مصرية.

وتابع، خلال كلمته قبل توقيع عقود الشراكة، أن تحويل المجمع إلى مكون سياحي يحقق عائدًا، واستغلاله يأتي ضمن توجهات الدولة للاستثمار في الأصول وعدم هدمها.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد قد قالت إن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصرية لأول مرة؛ وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”.

يأتي ذلك بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من جميع أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية،

وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.