«كايرو للصرافة» تفتتح فرعًا جديدًا في مصر الجديدة غدا

تفتتح شركة “كايرو للصرافة” غدا رسميًا فرعا جديدا في مصر الجديدة، ليصل بذلك عدد فروعها إلى ثمانية.

وتأسست «كايرو للصرافة» عام 2022 ويضم مجلس إدارتها كلًا من: محمد علي رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد رجائي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة، وعضوية كل من عمرو ماجد ومحمد حسني وعبد الحميد مرتجي كأعضاء غير تنفيذيين.

وقال محمد رجائي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “كايرو للصرافة” إنها تعتزم افتتاح 12 فرعَا أخرى خلال العام الجاري؛ لتتمكن بذلك من تغطية أكبر عدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف لـ «المال» أن شركته تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 20 خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنها نجحت في إطلاق ثمانية حتى الآن.

وأوضح أن الشركة تعتزم افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال العام الجاري في الفيوم، والأقصر، والإسكندرية، والمحلة الكبرى، والمنصورة.

وتمتلك “كايرو للصرافة” فروعًا في القاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والغردقة، وجميع الفروع مجهزة ومزودة بأفضل البرامج التكنولوجية وأعلى مستوى فني وهندسي مع تميز المظهر الخارجي ليتفرد عن الشركات العاملة فى السوق؛ لتقديم خدمة صرافة مميزة للعملاء، والاستعداد للتطورات والتوسعات المستقبلية للشركة سواء من الناحية الخدمية أو على مستوى التحول الرقمي.

يُذكر أن شركة “كايرو للصرافة” انطلقت برأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون بعد موافقة البنك المركزي المصري، استكمالا لمنظومة الخدمات المالية، ولتوفير قنوات لبيع وشراء العملات الأجنبية.