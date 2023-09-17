كايرو للصرافة تفتتح الفرع التاسع بالمحلة الكبرى

افتتحت أحدث فروعها بمدينة المحلة الكبرى، ليصل عدد الفروع إلي 9 منتشرة فى عدد من المحافظات.

وقال محمد علي، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو للصرافة إن الشركة تواصل تنفيذ خطتها التوسعية داخل السوق عبر افتتاح فروعها لتغطى معظم محافظات الجمهورية وفقا لاستراتيجية الشركة التى تقوم على الانتشار الجغرافي مابين محافظات الدلتا والصعيد والمناطق السياحية، بخلاف تعزيز التواجد في القاهرة لزيادة الموارد من النقد الأجنبي .

افتتاح فروع كايرو للصرافة

ومن جانبه قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة إنه بافتتاح فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية و المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وصل عدد فروع الشركة إلى 9 فروع تعمل فى 8 محافظات .

تابع : تستهدف الشركة افتتاح عدد آخر من الفروع خلال العام لتعزيز تواجدها و انتشارها فى معظم محافظات الجمهورية و المناطق المستهدفة لتعزيز تداول النقد الأجنبي.

وأطلقت « كايرو للصرافة » فروعها فى القاهرة ، والبحيرة «فرع دمنهور»، وكفر الشيخ «فرع دسوق»، ومحافظة سوهاج «فرع سوهاج»، والغردقة وأسيوط، وشبين الكوم، والمحلة الكبرى وفرع مصر الجديدة بالقاهرة.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة أسس شركة كايرو للصرافة برأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومدفوع 100 مليون جنيه وذلك فى إطار دور البنك لتقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة التى تعمل على توسيع قاعدة عملاء البنك وزيادة موارد النقد الأجنبى بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزى تحقيقا لأهداف الشمول المالى فى إطار رؤية مصر 2030، كما أنها تعكس ريادة بنك القاهرة ودوره الداعم للاقتصاد المصرى.