كايرو للتأجير التمويلي تستهدف توجيه 25% من محفظتها لقطاع المقاولات

سيد بدر:وقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أول بروتوكول تعاون مع شركة كايرو للتأجير التمويلى الذراع التمويلى لبنك القاهرة، بغرض تقديم الخدمات التمويلية لشركات المقاولات العاملة بالسوق ودعمها فى تنفيذ خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.وقع البروتوكول المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد ال

سيد بدر:

وقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أول بروتوكول تعاون مع شركة كايرو للتأجير التمويلى الذراع التمويلى لبنك القاهرة، بغرض تقديم الخدمات التمويلية لشركات المقاولات العاملة بالسوق ودعمها فى تنفيذ خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وقع البروتوكول المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والأستاذ أحمد عمر شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة كايرو للتأجير التمويلى خلال فاعليات ملتقى بناة مصر والذى انعقد أمس بالقاهرة تحت شعار “المشروعات القومية.. حوار حول المستقبل” .

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن البروتوكول الموقع مع شركة كايرو للتأجير التمويلى يأتى فى إطار تيسيير سبل الدعم للشركات العاملة بالسوق ، وتعزيز قدراتها على هيكلة وتطوير أدواتها بما يتلائم مع التوسعات القائمة بالسوق، مشيرا أن الاتحاد لا يتوانى فى تقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات خلال الفترة الراهنة والتى يشهد فيها القطاع تحولا غير مسبوق فى أوضاعه وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الطامحة نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة.

أضاف أن سوق التشييد المحلية يشهد توسعا ضخما في حجم الأعمال المطروحة وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع كافة الجهات الداعمة لعمل القطاع وفى مقدمتها المؤسسات التمويلية ، مؤكدا أن القطاع التمويلى يعد شريكا رئيسيا لقطاع المقاولات فى تحقيق نجاحاته بالسوق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع مختلف المؤسسات التمويلية بما يتلائم مع أهداف الدولة فى مساندة قطاع شركات المقاولات ، وتيسييرآليات عمله فى تنفيذ المشروعات الضخمة.

أشار حسن عبد العزيز إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة لقاءات مع شركة كايرو للتأجير التمويلى للاتفاق على آليات التعاون المستهدف والبنود الخاصة بخطة التمويل لشركات المقاولات، وتحديد الإحتياجات المستهدفة من شركات المقاولات لتيسير حصولها على التمويلات المطلوبة .

ومن جانبه قال أحمد شريف عمر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كايرو للتأجير التمويلى، أن الشركة تستهدف توجيه نسبة ٢٥% من محفظتها التمويلية لدعم نشاط قطاع شركات المقاولات بالإضافة إلى التركيز على تنوع محفظتها بالتعاون مع عدة قطاعات مختلفة بالسوق.

أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كايرو للتأجير التمويلي “أحد أذرع بنك القاهرة التمويلية”، إن البروتوكول يهدف إلى تنمية وتمويل المشروعات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وذلك دعما من الشركة في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة في الدولة؛ كأحد الحلول لتنمية القطاع وتوفير فرص عمل به.

أشار إلى أن الغرض من البروتوكول الموقع يتمثل في تقديم التمويل المطلوب لأعضاء الاتحاد والحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية تزامنا مع الخطة التمويلية للدولة ، ولفت إلى أن حجم التمويل المستهدف منحه لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سيرتبط بعدة إشتراطات منها حجم الملاءة المالية للشركات وطبيعة نشاطها، إضافة إلى سابقة الخبرة، فضلا عن امتلاكها خطة توسعية بالسوق خلال الفترة المقبلة تسمح لها بالاحتياج التمويلى المستهدف.

ويستهدف الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.