«كايرو للتأجير التمويلي» تحصل على الترخيص النهائى لمزاولة نشاط التخصيم

ضمن خطة الشركة للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية

حصلت شركة كايرو للتأجير التمويلى، التابعة لبنك القاهرة، على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التخصيم.

قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التخصيم تأتى ضمن رؤية الشركة المستقبلية نحو التوسع فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف رئيس القطاع أن مصرفه يستهدف رفع محفظة استثماراته المباشرة فى الشركات بنسبة %10 خلال العام الحالي، بزيادة تتراوح من 100 إلى 200 مليون.

محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة

وأشار«رجائى» إلى أن حجم محفظة الاستثمارات المباشرة فى بنك القاهرة سجلت 2.3 مليار جنيه حتى الوقت الراهن، مستهدفًا الوصول بها إلى 2.5 مليار نهاية العام الحالي.

ويعد نشاط التخصيم إحدى الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته من خلال شراء الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية للشركات والتجار، بغرض توفير السيولة لمقابلة التوسعات المختلفة.

وانضم بنك القاهرة لقائمة البنوك التى تمتلك شركات للتأجير التمويلى فى فبراير 2018، برأسمال مرخص 500 مليون جنيه.

وارتفع حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضى بنسبة %6.8 إلى 11.3 مليار جنيه، مقابل 10.58 مليار خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأطلقت هيئة الرقابة المالية خلال عام 2018 مشروع قانون يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، وتمت الموافقة عليه من قبل كل من مجلسى النواب والوزراء.

ويسهم القانون فى تعزيز الشمول المالي، وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية، بحسب الهيئة.