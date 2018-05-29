«كايرو كابيتال» تقتحم النقل الجماعي بالسيارات الكهربائية.. يوليو المقبل

حسن الدسوقي: نخطط لإدراج طرازات "DFLZ" بمنظومة "أوبر" و"كريم" أحمد عوض كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال، أن شركته تخطط لاقتحام منظومة النقل الجماعي بالسيارات الكهربائية خلال يوليو المقبل، موضحا أن "كايرو كابيتال" تمكنت من إبرام عقود…

حسن الدسوقي: نخطط لإدراج طرازات “DFLZ” بمنظومة “أوبر” و”كريم”



أحمد عوض



كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال، أن شركته تخطط لاقتحام منظومة النقل الجماعي بالسيارات الكهربائية خلال يوليو المقبل، موضحا أن “كايرو كابيتال” تمكنت من إبرام عقود توريد 20 ميكروباص “DFLZ m50” و40 شاحنا كهربائيا.

وأكد في تصريحات لـ”المال”، أن شركته ستضخ استثمارات 20 مليون جنيه – كمرحلة أولى – لشراء السيارات الكهربائية وتدشين الشواحن الكهربائية الخاصة بها موزعة بمناطق القاهرة، مبينًا أن “كايرو كابيتال” اعتمدت 3 خطوط رئيسية لتشغيل السيارات الكهربائية في مناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر؛ طبقًا للمناطق التي سيتم تدشين المحطات الكهربائية بها.



وأضاف حسن أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مفاوضات مع عدد من الجهات والشركات لاستغلال محطات الوقود الخاصة بها؛ لإقامة المحطات والشواحن الكهربائية، التي ستسهم في مد منظومة النقل الجماعي للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن شركته تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع من خلال الحصول على التراخيص، وتدشين المحطات، وإدخال الكوادر الفنية المدربة على خدمة المركبات الكهربائية، متوقعًا أن تستوعب المنظومة 100 عامل خلال المرحلة اﻷولى.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال، إلى الشركة بصدد طرح خدمة مميزة للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث لا تزيد قيمة الرحلة عن 5 جنيهات للفرد الواحد؛ وذلك في إطار ارتقاء منظومة النقل الجماعي، مضيفا أن “كايرو كابيتال” تخطط لإدخال سيارات فئة الفان 7 راكب “الكهربائية” داخل منظومة النقل الجماعي.

وأكد أن الاعتماد على السيارات الكهربائية داخل منظومة النقل الجماعي سيسهم في تخفيض معدلات الانبعاثات واستهلاك الوقود.

وتعتبر “كايرو كابيتال” أولى الشركات التي ستعتمد على إدخال السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها داخل منظومة النقل الجماعي؛ جاء بعد إعلان عدد من الشركات عن سعيها بطرح تلك الفئة من المركبات بالسوق المحلية.

من جانبه، قال حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال الوكيل لسيارات “DFLZ”، أن شركته تمكنت من إبرام أول عقد لتوريد السيارات الكهربائية لإحدى شركات النقل الجماعي وهي “كايرو كابيتال”، موضحًا أن خطة “درشال” تعتمد على إدراج طرازاتها الكهربائية ضمن منظومة النقل الجماعي وشركات النقل التشاركي منها “أوبر” و”كريم”.

وأضاف أن الشركة تخطط للتفاوض مع إحدى شركات التمويل وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بهدف منح التسهيلات الائتمانية للشباب، وتمويل عمليات بيع السيارات الكهربائية والشواحن.