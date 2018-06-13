«كايرو كابيتال» تفاوض «GAC MOTOR» للاستحواذ على وكالتها

أحمد عوض تتفاوض شركة كايروكابيتال المتخصصة فى مجال النقل السياحى، مع شركة «GAC MOTOR» العالمية؛ للاستحواذ على وكالتها ومنحها أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملائها بالسوق المحلية. أكد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة كايروكابيتال، أن شركته تقدمت

أحمد عوض



تتفاوض شركة كايروكابيتال المتخصصة فى مجال النقل السياحى، مع شركة «GAC MOTOR» العالمية؛ للاستحواذ على وكالتها ومنحها أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملائها بالسوق المحلية.

أكد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة كايروكابيتال، أن شركته تقدمت أمام «GAC MOTOR» العالمية بخطة متكاملة تتضمن استيراد 1000 سيارة، وتدشين مركز متكامل لخدمات ما بعد البيع والصيانة، بتقنية «3s» بمدينة نصر خلال العام اﻷول- على أن يتبعها تجميع طرازاتها محليًا عقب صدور القوانين المنظمة لصناعة السيارات.

أشار إلى أن شركته شاركت المكتب التجارى المصرى بالصين، فى المفاوضات التى أجريت مع الشركة اﻷم؛ بغرض تقديم الخدمات الفنية وإزالة العوائق، مبينًا أن الشهر المقبل يشهد زيارة وفدًا للصين لحسم الصفقة من خلال تحديد اﻷسعار، والاتفاق على الخطط التوسعية والتسويقية.

بين حسن، أن «كايروكابيتال» تخطط لطرح 3 طرازات هي«GS7، GA3S، وGS3» متعددة الفئات «السيدان – الرياضية المتعددة الاستخدامات suv – الكروس أوفر»؛ بهدف المنافسة مع مختلف للعلامات التجارية اﻷخرى والاستحواذ على حصة سوقية مرتفعة.

يذكر أن شركة «GAC MOTOR» تمكنت من بيع ما يقرب من 192 ألفا و801 سيارة، على الساحة العالمية، خلال 4 أشهر اﻷولى من العام الحالي.