«كايرو كابيتال» تعتزم ضخ 10 ملايين جنيه بتوسعات «الأون لاين» خلال 2021

قال أحمد أبوحسين العضو المنتدب بشركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية»، إن الشركة تعتزم ضخ 10 ملايين جنيه بتوسعات خدمات الأون لاين خلال العام الجارى .

وأوضح أن الشركة كانت من أوائل الشركات التى تعتمد على خدمات الأون لاين والتداول عبر الإنترنت وخاصة من خدمات «الموبايل إبلييكشن» .

ولفت أبوحسين فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تسعى خلال العام الجارى لتطوير تلك الخدمات، إلى جانب تعيين كفاءات قادرة على التعامل معها .

أحمد أبوحسين: افتتاح أول فرع تسويق خلال العام الحالى

وأشار إلى أن قيمة الـ10 ملايين الاستثمارية، سيتم تدبيرها بشكل ذاتى من خلال عملية زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها من 40 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه .

وأضاف أنهُ كان من المقرر إتمام زيادة رأس المال تلك خلال العام الماضى، لكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك .

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن الشركة تُخطط لافتتاح أول فرع تسويق لها خلال العام الجارى فى إطار خطتها التوسعية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة لا تمتلك بالفترة الحالية أى من فروع التسويق أو التنفيذ عدا الفرع الرئيسى. أحمد أبوحسين العضو المنتدب بشركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية»

ولفت أبوحسين، إلى أن الشركة تهدف من خلال تلك الخطة إلى إنهاء تعاملات العام الجارى ضمن قائمة أكبر 15 شركة سمسرة .

وأشار إلى أن الشركة حققت أداء متميز بتعاملات السمسرة خلال العام الماضى، فى ظل ظروف أزمة الفيروس الحالية التى أثرت على أنشطة سوق المال عمومًا بشكل سلبى .

يُذكر أن «كايرو كابيتال» جاءت فى المركز 18 بترتيب شركات السمسرة لعام 2020، منفذة تداولات بقيمة 8.170 مليار جنيه بحصة سوقية %1.3 لتتأخر مركزًا عن ترتيبها فى عام 2019 فى المركز 17 عندما نفذت تعاملات بقيمة 4.898 مليار جنيه بحصة سوقية %1.1.

فيما جاءت فى المركز 18 بالترتيب الشهرى – ديسمبر 2020- بتنفيذها لتداولات بقيمة 1.158 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5.

وقال العضو المنتدب بـ«كايرو كابيتال» إن شركات السمسرة عمومًا تراهن على تحسن أوضاع البورصة المصرية خلال العام الجارى، بدعم من النظرة المتفائلة للأوضاع الاقتصادية فى ظل توافر لقاحات مضادة ضد أزمة الفيروس .

ولفت إلى أن «كايرو كابيتال» تأمل بتحسن الأوضاع خلال 2021، وبدء تفعيل الرخص الجديدة وعلى رأسها رخصة «الشورت سيلينج»، موضحًا أن الشركة كانت من أوائل الشركات التى سعت سابقًا للحصول على تلك الرخصة .

وتابع أنهُ منذ إضافتها وحتى الوقت الراهن لم يتم العمل بها، معبرًا عن أمالهُ بأن يحمل العام الجارى بين طياتهُ محاولات من قبل المسئولين لمساعدة الشركات على تفعيل الأداة.

و«الشورت سيلينج» هو تلك الأداة التى تسمح للمستثمر أن يقترض أسهم من مستثمر آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل لتحقيق ربح يعادل الفرق بين قيمة البيع وبين تكلفة إعادة الشراء، ثم يقوم المقترض بإرجاع الأسهم المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.