بورصة وشركات

«كايرو كابيتال» تعتزم ضخ 10 ملايين جنيه بتوسعات «الأون لاين» خلال 2021

تمويل ذاتى من خلال زيادة رأس المال
أسماء السيد 7:36 ص, الأثنين, 18 يناير 21 7:36 ص, الأثنين, 18 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد أبوحسين العضو المنتدب بشركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية»، إن الشركة تعتزم ضخ 10 ملايين جنيه بتوسعات خدمات الأون لاين خلال العام الجارى .

وأوضح أن الشركة كانت من أوائل الشركات التى تعتمد على خدمات الأون لاين والتداول عبر الإنترنت وخاصة من خدمات «الموبايل إبلييكشن» .

ولفت أبوحسين فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تسعى خلال العام الجارى لتطوير تلك الخدمات، إلى جانب تعيين كفاءات قادرة على التعامل معها .

أحمد أبوحسين: افتتاح أول فرع تسويق خلال العام الحالى

وأشار إلى أن قيمة الـ10 ملايين الاستثمارية، سيتم تدبيرها بشكل ذاتى من خلال عملية زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها من 40 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه .

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-1-2021

وأضاف أنهُ كان من المقرر إتمام زيادة رأس المال تلك خلال العام الماضى، لكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك .

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن الشركة تُخطط لافتتاح أول فرع تسويق لها خلال العام الجارى فى إطار خطتها التوسعية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة لا تمتلك بالفترة الحالية أى من فروع التسويق أو التنفيذ عدا الفرع الرئيسى.

أحمد أبوحسين العضو المنتدب بشركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية»

ولفت أبوحسين، إلى أن الشركة تهدف من خلال تلك الخطة إلى إنهاء تعاملات العام الجارى ضمن قائمة أكبر 15 شركة سمسرة .

وأشار إلى أن الشركة حققت أداء متميز بتعاملات السمسرة خلال العام الماضى، فى ظل ظروف أزمة الفيروس الحالية التى أثرت على أنشطة سوق المال عمومًا بشكل سلبى .

اقرأ أيضا  صعود أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» و«أوراسكوم» بتعاملات «GDR'S» خلال الأسبوع الماضي

يُذكر أن «كايرو كابيتال» جاءت فى المركز 18 بترتيب شركات السمسرة لعام 2020، منفذة تداولات بقيمة 8.170 مليار جنيه بحصة سوقية %1.3 لتتأخر مركزًا عن ترتيبها فى عام 2019 فى المركز 17 عندما نفذت تعاملات بقيمة 4.898 مليار جنيه بحصة سوقية %1.1.

فيما جاءت فى المركز 18 بالترتيب الشهرى – ديسمبر 2020- بتنفيذها لتداولات بقيمة 1.158 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5.

وقال العضو المنتدب بـ«كايرو كابيتال» إن شركات السمسرة عمومًا تراهن على تحسن أوضاع البورصة المصرية خلال العام الجارى، بدعم من النظرة المتفائلة للأوضاع الاقتصادية فى ظل توافر لقاحات مضادة ضد أزمة الفيروس .

ولفت إلى أن «كايرو كابيتال» تأمل بتحسن الأوضاع خلال 2021، وبدء تفعيل الرخص الجديدة وعلى رأسها رخصة «الشورت سيلينج»، موضحًا أن الشركة كانت من أوائل الشركات التى سعت سابقًا للحصول على تلك الرخصة .

اقرأ أيضا  تخفيض «فايزر» لطلبيات لقاح «كورونا» يربك خطط التطعيم في أوروبا

وتابع أنهُ منذ إضافتها وحتى الوقت الراهن لم يتم العمل بها، معبرًا عن أمالهُ بأن يحمل العام الجارى بين طياتهُ محاولات من قبل المسئولين لمساعدة الشركات على تفعيل الأداة.

و«الشورت سيلينج» هو تلك الأداة التى تسمح للمستثمر أن يقترض أسهم من مستثمر آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل لتحقيق ربح يعادل الفرق بين قيمة البيع وبين تكلفة إعادة الشراء، ثم يقوم المقترض بإرجاع الأسهم المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

‎‫شركات إدارة الأصول تتجه للتوسع فى 2021

منى عبدالباري 7:27 ص, الأثنين, 18 يناير 21

«الرقابة المالية» توافق على عرض شراء «النصر للحاصلات الزراعية»

رجب عزالدين 10:14 م, الأحد, 17 يناير 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 17-1-2021

رجب عزالدين 8:49 م, الأحد, 17 يناير 21

«أبو ظبى الإسلامي» يخطر المساهمين بعدم توزيع أرباح عن عام 2020

رجب عزالدين 7:53 م, الأحد, 17 يناير 21

فنيون: البورصة تحاول اختراق 11500 نقطة لبدء مرحلة صعودية جديدة

جهاد سالم 7:02 م, الأحد, 17 يناير 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 17-1-2021

منى عبدالباري 6:59 م, الأحد, 17 يناير 21