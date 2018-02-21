كايرو كابيتال تطور مشروعين فى 6 أكتوبر باستثمارات 300 مليون جنيه

المال – خاص قال أحمد سليم، المدير التنفيذى لمجموعة كايرو كابيتال، ورئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن الشركة حققت 700 مليون جنيه مبيعات فى قطاع التسويق العقارى لصالح شركة التطوير خلال 2017، وتعتزم تطوير مشروعين فى 6 أكتوبر باستثمارات 300 مليون جنيه. أشار سليم إلى أن بريجزى حصلت

المال – خاص

قال أحمد سليم، المدير التنفيذى لمجموعة كايرو كابيتال، ورئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن الشركة حققت 700 مليون جنيه مبيعات فى قطاع التسويق العقارى لصالح شركة التطوير خلال 2017، وتعتزم تطوير مشروعين فى 6 أكتوبر باستثمارات 300 مليون جنيه.

أشار سليم إلى أن بريجزى حصلت على أعمال إدارة وتسويق مشروع “إماراتيس سيتى”، المملوك لشركة التيسير للمقاولات، المقام على مساحة 19 فدانًا بالتوسعات الشمالية بأكتوبر .

أشار إلى أن المشروع يشتمل على 480 وحدة سكنية، أنهت الشركة تسويق %50 من إجمالى وحداته، وأن الشركة تتولى إعداد الخطة الاستثمارية والتسويقية للمشروعات، وتحديد الأسعار وعملية البيع .

أضاف أن الشركة تعاقدت على إدارة وتسويق مشروع لافونتانا بحدائق أكتوبر، المملوك لشركة الأهرام للتجارة والصناعة، تبلغ حجم استثمارت المشروع 150 مليون جنيه، ويشتمل على 240 وحدة، بمساحات من 90 إلى 180 متراً .

أضاف أن الشركة بدأت فى طرح المشروع للتسويق بداية العام، وتخطت نسبة المبيعات %50 من الوحدات المطروحة .

لفت إلى أن كايرو كابيتال تستهدف بداية مشروعها الأول كمطور عقارى، بتنفيذ مشروعين، الأول بحدائق أكتوبر على مساحة 3000 متر، يضم 400 وحدة سكنية بمساحات من 90 إلى 180 متراً، وتبلغ حجم استثماراته 300 مليون جنيه .

أضاف أن المشروع الثانى عبارة عن مشروع فندقى بالقرب من المتحف المصرى باكتوبر، يضم 200 إلى 300 وحدة فندقية، تنفيذها على أعلى مستوى وتجهيزها مفروشة .

أوضح أن الشركة تسهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات فى قطاع التسويق العقارى، لصالح المطورين خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة أجرت عملية توسعات داخلية، تتمثل فى زيادة أفراد فريق المبيعات من 50 فرداً إلى 200 ومن المقرر توظيف 50 فرداً أخرين، نهاية العام الجارى، كما حصلت الشركة على مقراً لإقامة فرعاً جديداً فى الهرم، وإجراء توسعات بفرع الشركة باركان، والتعاقد على مشروعات جديدة للتسويق حصرياً .

أشار إلى أن عدد المشروعات التى تقوم الشركة بتسويقها لصالح شركات التطوير العقارى إلى الآن 100 مشروع، منها 5 مشروعات حصرية، والتعاقد على 5 مشروعات جديدة خلال الأشهر المقبلة .

لفت إلى أن الشركة تحرص على تدريب العاملين على مستجدات السوق العقارية، ومتغيراته، والتعرف على جميع المشروعات المطروحة بالسوق، والمناطق والخطط الاستثمارية والتنموية بها، لمساعدة العملاء فى اتخاذ القرار خاصة الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار.

أشار إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادات سعرية بين 30 إلى %50، بسبب زيادة الطلب على العقارات، وتوسع الشركات فى تنفيذ مشروعات جديدة، وانخفاض الفائدة البنكية على الودائع، الذى يعمل على جذب العملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار.

لفت إلى أن مدن هيلوبوليس الجديدة، ومستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، تشهد طلبا بالتوزاى مع العاصمة الإدارية الجديدة من العملاء فى المرحلة الحالية.