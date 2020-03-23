«كايرو كابيتال» تطرح مشروع «ليك ويست» الشهر المقبل

حصلت شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى على القرار الوزارى للمرحلة الأولى لتطوير مشروع “ليك ويست” بالشيخ زايد وتخطط لطرحه الشهر المقبل.

وقال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال، إن مشروع “ليك ويست” يقام على مساحة 22 فداناً ويضم 120 فيلا فقط مساحات من 265 إلى 500 متر مربع وتخطط لطرحه رسمياً للبيع خلال الشهر المقبل وتبدأ الأسعار من 3.5 مليون جنيه .

وأضاف أن الشركة بدأت أعمال التجهيز فى الأرض تمهيدًا لبدء الإنشاءات بعد الحصول على الرخص وتم إسناد التصميمات والأعمال الاستشارية لمكتب عرب ارت الذي يرأسه الدكتور محمد شندى وتسلم المشروع سيكون العام المقبل .

وقال إن نسبة المبانى 15% من إجمالى المساحة والباقى مسطحات خضراء إلى جانب شق خدمى للمشروع .

وأوضح سليم، أن شركة بريكزى التابعة له تطور مشروعين فى حدائق أكتوبر بإجمالى 300 وحدة وتم بيعها بالكامل وأنهت الأعمال الإنشائية وتجهز للتسليم خلال الأشهر المقبلة.

ولفت إلى أن خطة الشركة تضمن التوسع فى منطقة الحزام الأخضر بالشيخ زايد فى ظل الطلب الكبير عليها والتخطيط الجيد واعتبارها امتداداً لمدينة الشيخ زايد .

وأكد أن مشروعات غرب القاهرة تنمو بمعدل ثابت وطلب متوازن مع المعروض وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدد من كبار المطورين لتنمية مشروعات بها ومتوقع أن ترتفع المنافسة بها الفترة المقبلة .

وقال إن الفترة الحالية مناسبة لتقديم عروض وطرح مشروعات جديدة وأن إلغاء “سيتى سكيب” لن يؤثر على خطط الشركات ورغبات العملاء التى اعتادت الشراء خلال شهر مارس من كل عام كما أن إقامة المعرض فى النصف الثانى من العام يحقق رواجاً للمبيعات فى تلك الفترة.