«كايرو كابيتال» تخطف صدارة تعاملات السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 21.5%.

ونجحت شركة كايرو كابيتال، الأسبوع الماضي، في تولي مهام ودور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في صفقة استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة جديدة في شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول – انوبك، في صفقة بأكثر من 700 مليون جنيه.

وتعد كايرو كابيتال سيكيورتيز إحدى شركات القاهرة القابضة للاستثمارات المالية التي تقدم خدمة سمسرة الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقال تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، إن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قد جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب السمسرة الأسبوع الماضي بحصة سوقية قدرها 11.2%.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 8.2%، ثم ارقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.4%، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 7.2%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “إتش سي ومباشر وبلتون والأهلي فاروس ونعيم”، بحصص بين 4 و6.1%.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 10549 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% إلى 2768 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 1.26% إلى 691.2 مليار جنيه.

وسجلت البورصة المصرية قيم تداولات قدرها 20.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وذلك مقابل 14.9 مليار جنيه محققة الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 18.43% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 81.57 % خلال الأسبوع.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 868.7 مليون جنيه.

وتزيل القائمة قطاع المرافق بتداولات هزيلة بلغت 3.1 مليون جنيه فقط.