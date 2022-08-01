«كايرو كابيتال» تتقدم 16 مركزا بتعاملات السمسرة في البورصة خلال يوليو

أحرزت شركة “كايرو كابيتال” تقدمًا ملحوظًا بواقع 16 مركزًا خلال ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية عن شهر يوليو الماضي، وجاءت بالمرتبة السادسة، مقارنة بالترتيب 21 في شهر يونيو السابق له، بدعم تعاملات سوق صفقات الخارج أيضًا، وحققت حصة سوقية 3.9% بتداولات 1.1 مليار جنيه.

وتمكنت الشركة، خلال فترة يوليو، من حصد المركز الثاني بسوق صفقات الخارج، بحصة سوقية 17.2%، والثاني أيضًا للمؤسسات، فيما جاءت بالترتيب السادس على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 5.9%، والثالث لتعاملات المصريين.

وحصدت الترتيب السابع، منذ بداية العام حتى يوليو، بحصة سوقية 2.8% وقيمة تداول 10.3 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد سجلت ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن مؤشر “egx30” الرئيسي صعد بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8.5% إلى 1868 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 7.3% إلى 2734 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة.