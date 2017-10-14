كايرو فيستيفال يقدم عروضًا حية لأبلة فاهيتا والبلاتوه

محمد فتحىينظم كايرو فيستيفال سيتي مول 3، فعاليات بعنوان "CFCM Live Premiere Night"، ويستضيف خلالها المول برامج "SNL بالعربي"، و"البلاتوه" لأحمد أمين، و"أبلة فاهيتا"، وتمتد على مدار شهر كامل، وذلك للمرة الأولى فى مصر.ويستضاف نجوم هذه البرامج في عطلة نهاية كل أسبوع، في عرض حي يتم فيه تقديم محتوى ك

محمد فتحى

ينظم كايرو فيستيفال سيتي مول 3، فعاليات بعنوان “CFCM Live Premiere Night”، ويستضيف خلالها المول برامج “SNL بالعربي”، و”البلاتوه” لأحمد أمين، و”أبلة فاهيتا”، وتمتد على مدار شهر كامل، وذلك للمرة الأولى فى مصر.

ويستضاف نجوم هذه البرامج في عطلة نهاية كل أسبوع، في عرض حي يتم فيه تقديم محتوى كوميدي لأول مرة للجمهور من مرتادي المول.

جدير بالذكر أن المول استضاف بالأمس فريق عمل برنامج SNL بالعربي بافتتاح الفعاليات، الذى قدم عرض حي لاسكتشات كوميدية اشتهروا بها، على أن يشهد الحدث الثاني يوم 21 أكتوبر، مشاركة متميزة لأحمد أمين عبر برنامجه “البلاتوه” فيما تختتم أبلة فاهيتا آخر فعاليات الشهر، وتحديدًا في ليلة 28 أكتوبر.

وقدم المول لعملائه من حاملى قسائم الشراء فرصة حضور هذه الفعاليات، ومقابلة نجوم تلك العروض حصريًا، والتى يحضرها أيضا عدد من الشخصيات الهامة والمشاهير والإعلاميين.