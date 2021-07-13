«كايرو فستيفال» يحصل على «الأيزو» لإطلاقه أول برنامج من نوعه لإدارة النفايات

أطلق كايرو فستيفال سيتي مول برنامجاً جديداً لإدارة المخلفات ، بالتعاون مع مؤسسة جرين مايندز، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال إعادة التدوير، ليكون بذلك كايرو فستيفال سيتي مول أول مركز تجاري في مصر يقوم بتنفيذ برنامج خاص لإدارة النفايات، ويأتي ذلك التعاون في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية مصر 2030.

وحصل البرنامج على شهادة الـ ISO 14001:2015 التي تُمنح للمؤسسات التي تنجح في تحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها والذي يساهم في تحقيق قيمة مُضافة للبيئة وكافة الأطراف المشاركة فيها.

ويتضمن البرنامج جمع النفايات من جميع أرصفة التحميل في أنحاء المول، الذي تبلغ مساحته 700 فدان، ونقلها إلى وحدة الفرز المُخصصة داخل المول، ثم توضع هذه المخلفات على سير ناقل مُخصص لحمل المواد حتى يتم فرزها وضغطها ثم تعبئتها وفقاً لنوعها، وأخيراً يتم نقلها للمكان الذي تخضع فيه لعملية إعادة التدوير لتحويل هذه النفايات إلى مواد ومنتجات صالحة للاستخدام مثل تصنيع أنابيب الري والأكياس، إضافة إلى الأسمدة، أما الكميات المُتبقية المحدودة فيتم استخدامها كطعام للحيوانات او القائها في مقالب النفايات.

جانب من فرز المخلفات

قال هيثم حجار، المدير العام لكايرو فستيفال سيتي مول “بالنظر إلى كوننا لاعباً فاعلاً في المجتمع المصري، فإن قضية الاستدامة البيئية تتصدر قائمة أولويات إدارة كايرو فستيفال سيتي مول، فضلاً عن أنها تتزامن مع اهتمام الإدارة المصرية ورؤية مصر 2030″، مضيفاً “مما لا شك فيه أننا نشعر بالفخر لكوننا رواد في إقامة نموذج رائد في إدارة النفايات من خلال شراكتنا مع مؤسسة جرين مايندز.

ووصف هيثم حجار شهادة الـ ISO التي حصل عليها كايرو فستيفال سيتي مول بأنها “دليل على الجهد المبذول في هذه المبادرة لتحويلها إلى واقع”.

تهدف هذه المبادرة المهمة إلى النهوض بالبيئة كما أنها نابعة من قناعة كايرو فيستيفال سيتي مول وإيمانه بأهمية العمل وبذل مزيد من الجهد نحو بيئة نظيفة واقتصاد أكثر اخضراراً، ومن جانبها ستساهم مؤسسة جرين مايندز بدورها في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها كايرو فيستيفال سيتي مول والتي تتمثل في رفع وعي الجمهور بقضية المخلفات التي عادةً ما ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات وموارد المياه.

جدير بالذكر ، أن كايرو فيستيفال سيتي مول قام بالعديد من المبادرات المجتمعية والحملات الرامية لخدمة المجتمع ضمن برنامج “Festival Cares” في إطار سعيه الدؤوب ليكون عضواً نشطاً في المجتمع المصري، وكان أخرها تعاونه مع مؤسسة مصر الخير في إنشاء المدارس المجتمعية في الفيوم لتقديم تعليم أفضل للأطفال خاصة أولئك الذين يقطنون في المناطق الريفية في مختلف أرجاء مصر.

كما أطلق حملة إطعام في رمضان 2021 لدعم أكثر من 20 ألف محتاج وجدد المول دعمه للأمهات الغارمات للعام الثاني على التوالي، وجاء هذا العام دعمه من خلال مؤسسة مصر الخير لسد ديون الأمهات الغارمات في المبادرة الجديدة للمؤسسة تحت شعار “خلاويص ..لسة ” ليتم تسديد ديون 30 غارمة بهدف لم شملهم مع آسرهن.

تعتبر شركة جرين مايندز إحدى الشركات التابعة لمجموعة “ضيف” للاستثمار وهي شركة عالمية لها مكاتب في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وتقوم بتصنيع خامات عالية الجودة من حبيبات البولي إيثيلين منخفضة الكثافة المُعاد تدويره والتي يتم اختبارها والتحقق منها من خلال مختبرات معتمدة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية ضمن أهداف التنمية المستدامة.