«كايرو فستيفال سيتي مول» يتعاون مع منصة «سيمبل» لتوفير حلول الدفع الفورية

أعلن كايرو فستيفال سيتي مول، الوجهة المتخصصة في مجال الترفيه والتسوق عن تعاونه مع شركة “سيمبل” أول خدمة “اشتري الاّن وادفع لاحقاً” في مصر لحاملي البطاقات المصرفية.

ووفقًا لبيان صحفي يقوم التعاون على توفير عقود قصيرة المدي دون الحاجة إلى تقديم طلب أو تسجيل مسبق وبدون فائدة داخل جميع المتاجر والعلامات التجارية التابعة لهم، وذلك لتمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل خلال تجربة التسوق عن طريق العديد من خيارات الدفع بدون فوائد.

من جانبهُ قال روبرت هال، مدير عام مجموعة الفطيم، إنهُ من خلال هذا التعاون مع سيمبل، نحرص على تقديم تجربة شراء أكثر متعة وسلاسة لعملائنا، عبر توفير خطط دفع مرنة وفورية.

ولفت إلى أنهُ يؤمن بأن هذا التعاون سيعزز من ثقة واستحسان العملاء، وسيقدم نموذج دفع فريد واستثنائيا عند التسوق في كايرو فستيفال سيتي مول.

كما أضاف هال أنهُ على مدار أكثر من 9 سنوات في السوق المصرية، نجح كايرو فستيفال سيتي مول في خلق تجربة شراء متكاملة ومبتكرة، وخلال الرحلة حرص كايرو فستيفال على إقامة شراكات متخصصة وناجحة لنضمن توفير تجربة تسوق فريدة تمتاز ببرامج سريعة وآمنة وذكية ضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتوفرة في كايرو فستيفال سيتي مول.

وأعرب محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “كايرو فستيفال سيتي مول هو أحد أكبر وانجح المراكز التجارية في مصر، ونحن سعداء لتقديم خدماتنا لعملاء كايرو فستيفال سيتي مول وأن نكون جزء من نجاحهم.”

وأضاف الفقي: “فخورون بكوننا أول منصة من نوعها تمكن التجار من بيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرةً إلى حاملي البطاقات المصرفية في إطار خطة مدفوعات قصيرة الأجل بدون فوائد لتتناسب مع مختلف رغبات العملاء، ونحن في سيمبل نستهدف الوصول لأكثر من ٢٦ مليون حامل بطاقة مصرفية في مصر.”

جدير بالذكر، أن كايرو فستيفال سيتي مول هو الوجهة رقم واحد في التسوق والترفيه في مصر، حيث يقدم تجربة تسوق وترفيه متكاملة وحيوية لعملائه من خلال حملاته وعروضه وشراكاته المستمرة. وتمنح هذه الشراكات العملاء فرصة الوصول إلى نطاق أوسع من الخيارات للاستمتاع بالتسوق دون الحاجة إلى القلق بشأن العوامل المالية التي تعيق العملية.

وتخدم “سيمبل” أكثر من 30 ألف عميل ولديها ما يزيد على 350 تاجرًا يغطون 1,300 نقطة بيع وشركاء عبر الإنترنت في مختلف المجالات. وبذلك يمكن للمتسوقين تصفح شبكة تجار “سيمبل” ومعرفة المزيد عن عروضها من خلال تحميل التطبيق والمتوفر على Apple App Store و Google Play.

