«كايرو فستيفال سيتي مول» يتعاون مع جمعية الأورمان لرسم البسمة على شفاه الأطفال في «يوم اليتيم»

نظم كايرو فستيفال سيتي مول، بالتعاون مع جمعية الأورمان يوم ترفيهي، بمناسبة “يوم اليتيم” لإضفاء البهجة ورسم البسمة على وجوه الأطفال، ما يعكس القيم المشتركة التي يتبناها كل منهما لمساعدة الغير والمساهمة في إسعاد الأطفال الأكثر احتياجًا في مثل هذا اليوم.

واستضاف كايرو فستيفال سيتي مول 100 طفل وطفلة، وقدم لهم يوماً مليئًا بالأنشطة المختلفة والأجواء الممتعة بالتعاون مع ماجيك بلانيت وGrip ‘N Climb وماكدونالدز.

من جانبها ، صرحت هبة عبد الله، رئيس قطاع التسويق بـكايرو فستيفال سيتي مول: “يسعدنا أن نستمر في التعاون مع جمعية الأورمان في هذا اليوم المميز لنشر البهجة بين الأطفال”.

وأضافت: “الاحتفال بيوم اليتيم يمثل لنا حالة من السعادة والدافع لنوفر للأطفال يوماً مليء بالمرح، والتركيز على احتياجاتهم العاطفية ولفت الانتباه لهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع المحيط، ونحن نفخر في كايرو فستيفال سيتي مول بتواجدنا مع الأطفال والمساهمة بجزء صغير في إدخال البهجة والسرور على قلوبهم”.

و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: “علينا جميعاً أن نولي اهتماماً كبيراً بمساعدة الآخرين وأن نضع دعم الأشخاص الأكثر احتياجاً ضمن أولوياتنا من بين مشاغل الحياة”.

ومع إطلاق هذه المبادرة الجديدة، تتخذ الجمعية إجراءات حقيقية لتسليط الضوء على هذه الرسالة الهادفة ، ومن خلال هذا التعاون مع كايرو فستيفال سيتي مول، نستطيع بناء مستقبل أفضل للمحتاجين، مما يؤكد دور جمعية الأورمان الراسخ والتزامها بمساعدة الآخرين.

يشار إلى أن كايرو فستيفال سيتي مول يقوم بتنظيم العديد من برامج ومبادرات المسئولية المجتمعية التي يجسدها تعاونه الطويل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصرية.

ويسعى باستمرار إلى خلق شراكات هادفة تحدث تأثيرًا إيجابيًا، يتجسد من خلالها التزامه وتفانيه في إحداث فرق في المجتمع المصري.

وفي ذلك الإطار، سبق وأن تعاون كايرو فستيفال سيتي مول مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة أسوان من خلال بناء الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك لمنازلهم، إلى جانب توزيع بطاطين وألحفه لدعم حوالي 466 أسرة ضمن حملة ستر ودفا.

ويلتزم كايرو فستيفال سيتي مول تجاه المجتمع المصري من خلال تفعيل العديد من مبادرات المسئولية المجتمعية تحت مظلة “Festival Cares” للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على حياة الأشخاص، الأكثر احتياجا خلال أوقات مميزة.