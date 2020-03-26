كايرو سولار تتفاوض لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية باستثمارات 12 مليون جنيه

انتهت شركة كايرو سولار العاملة بالطاقة الشمسية ، من مفاوضات مع عدد من مستثمرى القطاع الخاص لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

قال حاتم توفيق العضو المنتدب لشركة كايرو سولار أن المحطات التى تعتزم الشركة تنفيذها تصل إجمالى قدرتها إلى 900 كيلو وات ، وبتكلفة تقدر بقيمة 12 مليون جنيهاً، متوقعاً توقيع العقود الخاصة بالمحطات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار إلى ان شركته ستنفذ المشروعات بنظام الخلايا الشمسية، وهو النظام الذى يتم من خلاله تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية باستخدام الالواح الشمسية ، عبر الواح صينية الصنع.

وقال إن اجمالى الوفر المتحقق من وراء إنشاء هذه المحطات يصل الى 3 ملايين جنيه، تمثل فارق قيمة الطاقة المستهلكة، وأن العائد على الاستثمار يتحقق فيما بين 4 إلى 5 سنوات.

حاتم توفيق: بدء التنفيذ يونيو المقبل بنظام EPC

ولفت توفيق الى أنه سيتم الاتفاق على انشاء المحطات بنظام EPC ، والذى ينص على قيام الشركة بتدبير التمويل الخاص بالمشروع وتنفيذه على ان يتم تسليمه بعد الانتهاء منه إلى العميل ،ليتملكه ثم يقوم بسداد التمويل للجهة الممولة.

وكشف على أنه بمجرد توقيع العقود فان شركته ستبدأ كايرو سولار فى عملية تنفيذ المحطات خلال شهر يونيو المقبل ، لمدة 3 شهور ، ليتم تسليمها الى المستثمرين قبل نهاية العام الحالى 2020.