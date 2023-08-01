«كايرو سولار» تبدأ تدشين محطة شمسية لصالح «فريش» للأجهزة الكهربائية

بدأت شركة كايرو سولار العاملة بمجال الطاقة المتجددة تدشين محطة شمسية باستثمارات تقارب 100 مليون جنيه لصالح شركة فريش للأجهزة الكهربائية.

كشف حاتم توفيق العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ «المال» عن أن المحطة الشمسية يصل إجمالى قدراتها الإنتاجية إلى 6 ميجاوات وسيتم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها تحويل الأشعة الشمسية الى طاقة كهربائية باستخدام الألواح.

وأضاف توفيق أن المحطة تم البدء فى تدشينها لصالح مجمع مصانع شركة فريش فى مدينة العاشر من رمضان ، ومن المرتقب الانتهاء من التنفيذ بالكامل منتصف عام 2024.

وأشار إلى أن كايرو سولار ستقوم فقط بتدشين المحطة لصالح فريش وربطها بالشبكة القومية للكهرباء على أن تقوم فريش بتدبير تكلفة المشروع عبر قروض بنكية تسدد لاحقا.

وقال توفيق إن شركته تتعامل مع 5 بنوك هى «قطر الوطنى الأهلى» و«الكويت الوطنى» و«الأهلى المصرى» و«الإسكندرية» و«العربى الأفريقى»، مضيفًا أن الشركة تستهدف التعاون أيضاً مع «التجارى الدولى» خلال الفترة المقبلة.

وتعمل «كايرو سولار» فى مجال بيع وحدات الطاقة الشمسية لعملائها، بالتعاون مع مجموعة من البنوك التى توفر تسهيلات موضحا ان العائد على الاستثمار حاليا يصل لقرابة %18.

وشدد «توفيق» على ضرورة توفير قروض ميسرة للشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، إلى جانب تدبير العملة الصعبة لتسهيل استيراد الألواح المستخدمة، مؤكدًا أن من شأن تلك المشروعات العمل على توفير الكثير من التكلفة التى تتكبدها الدولة فى إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الألواح المستخدمة فى المشروع صينية الصنع ، كما أن مدة عمر المشروع تصل إلى 25 عاماً، يستطيع مالك المشروع الاستفادة من الطاقة طوال 20 عاماً، دون أى تكاليف باقى عمر المشروع، بعد الحصول على العوائد.

وأكد توفيق أن انقطاعات التيار الكهربائى مؤخرا ستشجع التحول إلى الطاقة المتجددة فى ظل نقص الوقود وتضرر بعض القطاعات من تلك الانقطاعات وهو ما يعطى قبلة الحياة للقطاع مجددا.

وأشار إلى وجود ارتفاع يصل لنحو %70 فى أسعار الخلايا ومكونات الطاقة الشمسية فى الوقت الحالى مقارنة بالعام الماضى على خلفية صعوبة تدبير الدولار أو الإفراج الجمركى مما يرفع تكلفة الاستثمار فى القطاع.