«كايرو ثري ايه» تكشف تأثير أزمة الأعلاف على نشاطها

قال دكتور أمير إسكندر، الرئيس التنفيذى لـ«كايرو ثرى ايه»، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركة قد تلجأ لإيقاف نشاط مصنع النشا والجلوكوز فى الفترة المقبلة، إذ يعتمد بشكل أساسى على الذرة فى الإنتاج، أو ربما تعمل بطاقة أقل.

وأكد «إسكندر» أن أزمة الأعلاف الحالية ليست جديدة، إذ تُعانى الشركات فى المهنة من صعوبة الاستيراد منذ عدة أشهر، نتيجة نقص المعروض من الدولار المحرك الأساسى لهذه المشكلة.

ولفت إلى أن الشركات كانت تعانى الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تمرير هذه الزيادة إلى أسعار البيع، ما دفعها لتحمل خسائر تتراوح نسبتها بين 20 و%30 للحفاظ على تواجدها بالسوق، مؤكدًا أن شركته عاجزة عن توفير مخزون منذ فترة طويلة.

وتشهد شركات ومربي الدواجن أزمة في توفير الأعلاف مؤخرًا نتيجة تعذر الإفراج عن كميات كانت محتجزة بالجمارك بسبب عدم القدرة على توفير الدولار.