كايرو ثري ايه ترفع عرض شراء الوطنية للذرة إلى 45 جنيها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات لشرء حتي عدد 29.5 مليون سهم بنسبة 100% وبحد ادني 51% من اسهم راسمال شركة الوطنية لمنتجات الذرة، مع تحديد سعر السهم بـ 45 جنيها، وأوضحت الهيئة فى بيان منشور على شاشة التداول أنه جار دراسة ملف العرض.

وكانت شركة ايه دي ام انترناشيونال قد أودعت، نهاية مايو الماضي، مشروع عرض الشراء الاجبارى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشرء أسهم الوطنية على سعر 35 جنيهاً للسهم، وقالت الهيئة أنه جار دراسة ملف العرض.

وتشهد المنافسة على شراء حصة شركة مصر المالية للاستثمارات، بشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والبالغة 42.9% من الأخيرة منافسة محتدمة للغاية، بعد تقدم 4 عروض، من شركات “ADM” السويسرية، و”كايرو ثرى ايه” المصرية، والمنى مصر الدولية للاستيراد والتصدير، وأخيراً احدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.

ويتوزع هيكل ملكية “الوطنية” ما بين 9.6 % للبنك الأهلى المصرى، و9.4% لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبوظبى الإسلامى بنسبة 4.1%، والباقى أسهم حرة فى البورصة.

وبينت القوائم المالية للوطنية للذرة خلال الربع الاول من العام الحالى ارتفاع مطرد فى ارباحها، لتصل الى 91.76 مليون جنيه مقارنة بـ 11.57 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.