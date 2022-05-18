«كايرو ثري إيه» تستهدف زيادة صادرات الحاصلات الزراعية للأسواق الإفريقية

قال علي الجميل، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري إيه الزراعية، إن التجارة في أفريقيا تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم يضم 54 دولة، ونمو متوقع في حجم تجارة الحاصلات الزراعية بين البلدان الأفريقية بنسبة 33% خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يغري رجال الأعمال المصريين لزيادة حصتهم في حجم التجارة بالقارة السمراء،

مضيفًا في هذا الصدد أن أفريقيا تعتبر آخر الأسواق غير المستغلة، وكسب السوق الإفريقي في الوقت الراهن سوف يحدد حصة المنتجات المصرية للعقود المقبلة.

وأشار “الجميل”، في بيان للشركة، اليوم، أن التحدي الرئيسي لنمو حجم التجارة بين الدول الأفريقية هو عدم توفر البنية التحتية والتي تتسبب في اضطرابات في الخدمات اللوجستية اليومية،

ولكن في ظل مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، يمكن أن تسهم في تحسين التجارة البينية تدريجيًا بين دول القارة السمراء، مجددًا تأكيد حجم الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، والتي يجب استغلالها لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت علي الجميل إلى أن مصر أكبر مصدر للموالح في العالم، وستظل تحافظ على هذه الصدارة في ظل المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها للتوسع في الإنتاج الزراعي،

مشيرًا في هذا الإطار إلى شركة كايرو ثري أيه، التي تصدر العديد من الحاصلات الزراعية وعلى رأسها أفضل أنواع البرتقال لعدد كبير من الأسواق حول العالم، وتستهدف التوسع في تصدير الموالح لدول القارة السمراء خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن مجموعة كايرو ثري أيه نجحت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية لتستحوذ المجموعة على نسبة متقدمة في تصدير عدد من الموالح أبرزها البرتقال والرمان لعدد من الأسواق حول العالم،

كما نجحت في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية أبرزها فراخ شهد، وشاي زمان، وزيت روتس، وتنفذ في الوقت الحالي أكبر مدينة داجنة في مصر على مساحة 27 ألف فدان باستثمارات تقارب 2.4 مليار جنيه.

وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع و سعت الشركة إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري إيه للدواجن، والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.