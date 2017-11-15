كايرو ثري إيه ترفع عرض شراء الوطنية للذرة إلى 51 جنيها للسهم

مصطفى طلعت رفعت شركة كاير ثري إيه الدولية للصناعات، السعر المقدم لشراء شركة الوطنية لمنتجات الذرة إلى 51 جنيهاً للسهم، بزيادة قدرها 13.3% على السعر السابق البالغ 45 جنيها. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء بناء علي ال



مصطفى طلعت

رفعت شركة كاير ثري إيه الدولية للصناعات، السعر المقدم لشراء شركة الوطنية لمنتجات الذرة إلى 51 جنيهاً للسهم، بزيادة قدرها 13.3% على السعر السابق البالغ 45 جنيها.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء بناء علي المفاوضات التي تمت بين مقدم العرض والمساهم الرئيسي وقد وافقت الهيئة علي التعديل في إطار أهداف المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، إرساء لمبدأ الشفافية الكاملة وحماية مصالح المساهمين.

ورفضت الرقابة المالية، أمس، العرض المنافس المقدم من شركة إيه دى إم إنترناشيونال إس إيه آر إل، لشراء كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، علما بأنه قد سبق للهيئة رفض عرض مقدم من نفس الشركة بسعر 35.56 جنيه للسهم.

وقالت مصادر لـ”المال” أمس، إن شركة ADM السويسرية تدرس جميع الخيارات القانونية للرد على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض عرضها للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وأشارت المصادر إلى أن رفض الرقابة المالية لعرض ADM يعود لمراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيها للسهم وهو العرض السارى تنفيذه حتى الآن فى البورصة ومن المقرر أن ينتهى فى 21 نوفمبر الحالى.

يذكر أن قواعد سوق المال تنص على أنه يجوز التقدم بعرض شراء منافس، قبل 5 أيام من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، ويشترط لقبوله ألا تقل الزيادة بالسعر عن 2% من قيمة العرض الأصلى.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت “المال” سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر، ونشرت “المال” فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.

يذكر أن شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما ADM فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.