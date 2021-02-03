«كايرو ثري أيه» تكشف خطتها التوسعية في سوقي زيت الطعام والشاي بعام 2021

كشفت مجموعة كايرو ثري أيه العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، عن خطتها التوسعية خلال عام 2021، والتي تتضمن زيادة سعة التكرير والتعبئة بمصنعها لإنتاج الزيوت النباتية، وزيادة مبيعاتها بسوقي زيت الطعام والشاي.

وذلك في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن تصبح أول مجموعة متكاملة بقطاع الأغذية في مصر من خلال امتلاك علامات تجارية متنوعة، والتي توفر مجموعة واسعة من منتجات الأغذية والمشروبـات عالية الجودة للمستهلكين داخل مصر وخارجها.

ضخ 100 مليون جنيه لزيادة مصنع تكرير الزيوت النباتية

ولثقتها في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي جائحة فيروس كورونا المستجد، تعتزم مجموعة كايرو ثري أيه، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه في مصنع تكرير الزيوت النباتية لزيادة سعة التكرير والتعبئة الحالية، وذلك لزيادة حجم المبيعات المستهدفة بنسبة 40% عن ما تم تحقيقه خلال عام 2020، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الدولة بتوفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة .

توسعات مماثلة فى ضراع الشاي

وبعد النجاح الضخم الذي حققه شاي “زمان” خلال فترة قصيرة من إطلاقه في السوق المحلية، تعتزم مجموعة كايرو ثري أيه، ضمن خطتها التوسعية مضاعفة المبيعات هذا العام عن ما تم تحقيقه خلال عام 2020، لتلبية الطلب المرتفع على شاي زمان في الأسواق المحلية والتصدير، نظراً لما يتمتع به من جودة مميزة تفوق منافسيه بسبب حرص المجموعة على استيراد أفضل وأجود الأنواع من أسواق الدول الأفريقية.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم وجدي، رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال بمجموعة كايرو ثري أيه، إن نجاح المجموعة في التحول خلال فترة قصيرة من شركة متخصصة في تجارة السلع الزراعية إلى مجموعة متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، جعلها نموذج أعمال فريد من نوعه في السوق المصرية، ولذا تسعى الشركة باستمرار إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال خطى مدروسة، لتنمية كافة القطاعات الإنتاجية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف وجدي أنه لتحقيق رؤية واستراتيجية مجموعة كايرو ثري أيه، نستهدف خلال العام الجديد مضاعفة المبيعات بسوقي زيت الطعام والشاي، لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع المجموعة لتكرير الزيوت النباتية بهدف زيادة المبيعات، معتمدين في ذلك على تنوع منتجات المصنع من الزيوت والتي تضم زيت الذرة، دوار الشمس، زيوت الخليط النباتية.

إضافة إلى أنواع السمن النباتي المختلفة، وثقة المستهلكين في منتجاتها والتي تحمل علامات تجارية روتس، السلطان، كاميو، ونفس الأمر لشاي زمان نستهدف مضاعفة المبيعات هذا العام مقارنة بعام 2020 في ظل الطلب الكبير على المنتج بالأسواق”.

تمتلك كايرو ثري أيه نموذج أعمال مميز حيث استطاعت أن تتحول من شركة متخصصة في تجارة السلع الزراعية إلى مجموعة متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير.

وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981- كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع – ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.