«كايرو ثرى ايه للشحن» تخطط لإنشاء مشروع لتخزين الزيوت النباتية بقيمة 60 مليون جنيه

تخطط شركة كايرو ثرى ايه للشحن والتفريغ والنقل، إنشاء مشروع جديد بميناء دمياط لتخزين الزيوت النباتية داخل الدائرة الجمركية، باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، وفقًا لتصريحات مصدر مطلع.

وأضاف أن مساحة المشروع تصل لـ 2268 مترًا مربعًا، وسيتم إنشاء 8 تنكات تخزين هذه النوعية من البضائع، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو نحو 14 ألف طن.

وقامت الشركة خلال أغسطس بطرح المشروع على شركات المقاولات المختلفة للبدء في تنفيذه، والمتوقع أن يتم بدء تشغيله العام المقبل على أقصى تقدير.

وتُعد كايرو ثرى ايه للشحن والتفريغ والنقل، من أهم الشركات العاملة بميناء دمياط في أنشطة الشحن والتفريغ وتداول مختلف أنواع البضائع، خاصة من الصب الجاف والصب السائل.

وتمتلك الشركة مستودعات تصل إلى 24 مستودعًا، بالإضافة إلى أسطول من سيارات النقل «الشاحنات» تصل إلى 180 سيارة.

يُذكر أن ميناء دمياط حققت زيادة في معدلات تداول الصب السائل خلال أغسطس الماضي بلغت %12 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ تم تداول 230 ألف طن، وذلك مقارنة بنحو 205 ألف طن.