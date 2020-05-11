كايرو ثرى إيه تنفذ عرض شراء ” النشا والجلوكوز” بقيمة 420 مليون جنيه

نفذت شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات اليوم الإثنين عرض شرائها لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بقيمة إجمالية 420.2 مليون جنيه .

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن شركة كايرو ثرى إيه نفذت العرض على 48.8 مليون سهم .

ومن المقرر حذف سهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها المدرجة بها قائمة( أ)، اعتبارا من يوم 12 مايو 2020.

وقالت البورصة فى إفادة مختصرة الخميس الماضى إن اجمالى الأسهم التى استجابت للعرض بلغ 48.8 مليون سهم بنهاية فترة سريان العرض 7 مايو .

ويبلغ إجمالى أسهم الشركة 50 مليون قريبا، بما يعنى تبقى 1.2 مليون سهم خارج عرض الشراء.

وتقدمت كايرو ثرى إيه الدولية فى منتصف أبريل الماضى إلى الرقابة المالية بعرض الشراء الكامل لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز .

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح للبورصة 15 أبريل الماضى إن شركة كايرو ثرى إيه تقدمت بعرض شراء بقيمة 8.54 جنيه للسهم، ثم عدلته إلى 8.61 جنيه .

وجاء تعديل سعر العرض بناء على رأى الهيئة بألا يقل السعر عن متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء.

ويستهدف العرض شراء أسهم شركات القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر باعتبارهما من المساهمين الرئيسيين فى شركة النشا والجلوكوز.

عرض كايرو ثرى إيه يستهدف حصص القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر

ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن فى 2 فبراير الماضى على عرض أولى مقدم من شركة “كايرو ثرى إيه ” للاستحواذ على شركة النشا والجلوكوز التى تساهم فيها بنحو 13.6 مليون سهم تقريبا.

فى السياق نفسه، وافق مجلس إدارة شركة “أمريكانا مصر“، على بيع حصتها البالغة 11.6 مليون سهم فى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

وقدرت “كايرو ثى إيه” قيمة العرض الإجمالى لشراء الشركة بين 450 مليونا إلى 510 ملايين جنيه.

وقالت أمريكانا مصر إنها تمتلك 11.6 مليون سهم فى شركة النشا والجلوكوز، مشيرة إلى أن سعر السهم المقدم فى العرض يتراوح بين 8.9 إلى 10.2 جنيه تقريبا.

ونوهت أمريكانا مصر بأن السعر النهائي للصفقة سيتحدد فى إطار هذا المتوسط وفقا للفحص النافى للجهالة الذى سوف ينتهى منه المشترى المحتمل فى موعد أقصاه 9 أبريل 2020.

وأكدت أمريكانا مصر التزامها بأى سعر يعرضه المشترى فى نطاق المتوسط السابق، كما أكدت التزامها ببيع كامل أسهمها فى الشركة بناء على ذلك.

القاهرة للدواجن مساهمة فى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بنسبة 27.2%

ويبلغ رأسمال المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 415.6 مليون جنيه، موزعا على 50 مليون سهم تقريبا، بقيمة اسمية 8.30 جنيه للسهم.

وتستحوذ القاهرة للدواجن على 13.6 مليون سهم تمثل 27.2% من أسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

بينما تملك المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا مصر” 11.6 مليون سهم تمثل 23.2% منها.

كما تمتلك مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية نحو 20.5 مليون سهم تمثل 40.9%.

ويعنى هذا أن 91.5% من أسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مملوك لثلاث شركات.

بينما يتبقى 8.5% من الأسهم للتداول الحر بالبورصة، وفقًا لآخر إفصاح صادر من الشركة حول هيكل الملكية فى 13 يناير 2020.

كايرو ثرى إيه تقترب من الاستحواذ على الأهرام للدواجن

وتأسست «كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات الغذائية » عام 1981 كشركة مصرية مملوكة لشركة «سبارك كومديتيز» الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل.

وتعمل الشركة فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، وقامت بنهاية 2017 بالاستحواذ على كامل شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 1.7 مليار جنيه.

كما أسست فى عام 2017 شركتى، كايرو ثرى إيه للدواجن، وكايرو فيدز لإنتاج أعلاف الدواجن والحيوانات والأسماك فى إطار خطة للتوسع الإستراتيجى فى سوق اللحوم بمصر.

وتستعد «كايرو ثرى إيه» للاستحواذ على شركة “الأهرام للدواجن” فى إطار خطة للتوسع فى السوق المصرية.

ودخلت الشركة فى مفاوضات فى نوفمبر الماضى مع بنوك محلية للحصول على قرض بمليار جنيه لإتمام تلك الصفقة.

ونشرت «المال» فى وقت سابق عن اقتراب «كايرو ثرى إيه» الدولية من الاستحواذ على %60 من «الأهرام للدواجن» فى صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 550 مليون جنيه، ستتم من خلال تخارج جزئى لمساهمى «الأهرام».

وتأسست «الأهرام للدواجن» عام 1980 وتعمل فى إنتاج الكتاكيت عمر يوم واستيراد البيض ومكونات العلف وخلطها، كما تمتلك مصنعا للأعلاف غير التقليدية للمواشى والدواجن فى منطقة الهرم.