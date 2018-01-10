كايرو تريد: لافا تتبع سياسة توزيعية تنافسية لمواجهة الماركات العالمية

محمود جمال تتبنى شركة لافا الهندية للهواتف المحمولة، سياسة توزيعية جديدة، تستهدف من خلالها بناء علامة تجارية قوية، مواجهة المنافسة القوية مع أشهر الماركات العالمية، فضلا عن الاستحواذ على 10 % من مبيعات سوق المحمول فى 2018. كشف محمد الحلبى، رئيس شركة كايرو تريد موزع معتمد للشركة، عن تفاصيل تلك

محمود جمال

تتبنى شركة لافا الهندية للهواتف المحمولة، سياسة توزيعية جديدة، تستهدف من خلالها بناء علامة تجارية قوية، مواجهة المنافسة القوية مع أشهر الماركات العالمية، فضلا عن الاستحواذ على 10 % من مبيعات سوق المحمول فى 2018.

كشف محمد الحلبى، رئيس شركة كايرو تريد موزع معتمد للشركة، عن تفاصيل تلك السياسة، المتمثلة فى تقسيم محافظات الجمهورية على 20 إلى 25 موزعًا بعكس المنافسين، الذين يعتمدون على موزع واحد، أو مجموعة من الموزعين عددهم بين 3 إلى 4 دون إلزامهم بحدود جغرافية أو سياسة تسعيرية محددة.

قال الحلبى لـ”المال”، إن هواتف لافا متاحة من خلال موزعين فى 8 محافظات هى القاهرة، والجيزة، والمنوفية، وطنطا، والمحلة، والإسكندرية، وأسيوط، والفيوم، وتعتزم الشركة تعيين 8 موزعين آخرين، خلال الشهر الحالى، منهم اثنين بالصعيد ومثلهم فى مدن الدلتا، والقناة، والقاهرة، وضم نفس العدد قبل نهاية الربع الأول من 2018.

لفت إلى أن شركته مسئولة عن توزيع منتجات لافا على 500 محل متواجدة فى مناطق وسط البلد، وشارع عبد العزيز، وشبرا الخيمة، موضحا أن كايرو تريد تقوم باستلام المنتجات، وبيعها للتجار، وفقا للأسعار المحددة من الشركة الهندية، ويلتزمون ببيعها للمستهلك بسعر موحد ثابت.

كشف عن قيام لافا مؤخرا بطرح هاتفين يدعمان خدمات الاتصال بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار 1799 جنيهًا، و2699 جنيهًا، ليصل إجمالى عدد الموديلات المطروحة من الشركة إلى 10 منها 3 هواتف تقليدية، و7 سمارت فون.

أكد أن هامش الربح الشهرى الذى يتقضاه التاجر، يصل إلى 10 %، يرتفع إلى 13 % بحسب مواد دعائية المنشورة داخل المحل، مبينا أن كايرو تريد بدأت نشاطها فى توزيع منتجات لافا بمنطقة شبرا الخيمة، مرحلة أولى منذ أكتوبر الماضى، التى يبحث أغلب سكانها عن هواتف عادية ” feature phones ” وقامت الشركة بطرح موديلات بأسعار تنافسية تبدأ من 300 إلى 450 جنيهًا.

أضاف أن هاتفىp240 وp280 وجدا قبولا لدى المستخدمين فى المناطق الشعبية، كما تمتلك لافا 5 موديلات أخرى من أفضلها جهاز مزود بشاشة مقاس 5.5 بوصة، و32 جيجابايت ذاكرة داخلية، و3 جيجا رامات، وبصمة أصابع، ويدعم 4G بسعر 3699 جنيهًا.

أكد أنه من الصعب المنافسة داخل شارع عبد العزيز، ووسط البلد، ووسط تكتلات كبيرة من التجار، لذلك تتبع الشركة أسلوب بيع مختلف يضمن حصول التاجر على اعلى هامش ربح وعدم حرق اسعار المنتج.

استطرد الحلبى: “تحتاج لافا من 6 شهور إلى عام حتى تصبح علامة تجارية معروفة بالسوق المصرية، تزامنًا مع إطلاق حملة تسويقية ضخمة، والانتشار الواسع لشبكة الموزعين، الذين بدأوا جس نبض السوق فعليا فى ديسمبر الماضى، بعد تحضيرات كبيرة على مدار عام كامل.

بين أن مسئولى الشركة بمصر حددوا موعد بدء حملة التسويق مع توافر منتجاتها فى جميع المحافظات، منوها عن خطة لافا بإنشاء 40 مركزًا لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لعملائها، وضمان لمدة عام على أجهزتها مع توافر قطع الغيار.

تابع أن لافا تتحول إلى إستراتيجية تصنيع هواتفها فى مصر خلال 2019، معتبرا أن الفترة المقبلة لن تشهد استحواذ شركة بعينها على أكثر من نصف مبيعات الهواتف الذكية، لا سيما مع دخول العديد من لاعبين جدد من أسواق الصين، والهند، وأمريكا، ويمثل صاحب المركز الأول نسبة لا تتعدى 35 % من السوق فقط.

يذكر أن لافا تأسست 2009، لديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، تمتلك مركزًا للبحث والتطوير فى الهند، وحققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2017/2016 بلغت 1.2 مليار دولار.

بدأت الشركة نشاطها فى مصر خلال مايو 2017 فى محافظة القليوبية، التى تتمتع بقوة شرائية كبيرة، واقتنصت حصة سوقية بين 8 و%10، وتعتمد إستراتيجيتها على إتاحة أحدث الهواتف بأسعار معقولة، وفقا لاحتياجات المستهلك المصرى، فى ظل سوق تنافسية يعمل فيها العديد من اللاعبين.

يشار إلى أن فيكرام سينج برمار، رئيس لافا بمصر وأفريقيا، فى تصريحات سابقة لـ”المال”، فإن شركته تستهدف ضخ استثمارات خلال العام الجارى بقيمة 10 ملايين دولار، لترتفع بذلك إلى 15 مليون دولار، وتستحوذ على 11 % من مبيعات سوق الهواتف فى الهند، بعد شركتى «سامسونج» الكورية و»شياومى» الصينية، كما تحتل المركز الثانى هناك كعلامة تجارية محلية الصنع.