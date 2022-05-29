«كايرو أنجلز» تعتزم إتمام 10 إلى 12 صفقة استحواذ بنهاية 2022

قال على الشلقانى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو أنجلز ، إن شركته تعتزم تنفيذ نحو 10 إلى 12 صفقة بنهاية العام الجارى، علما بأنها نفذت بالفعل 8 صفقات حتى الآن.

وكايرو أنجلز Cairo Angels هى شبكة مكونة من مستثمرين ملائكيين، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة فى مراحلها الأولى، وأعلنت عن صندوقها الاستثمارى CASF سابقا، والذى يركز على الشركات الناشئة الأكبر حجما، إذ توجد فجوة فى تقديم التمويلات فى تلك المرحلة، كما يستهدف الصندوق الشركات ذات القيمة الأقل.

وأوضح الشلقانى أن شركة كايرو أنجلز بدأت عملها فى عام 2011 وتم تأسيسها من جانب مجموعة من الكوادر الذين لديهم خبرة بالاستثمار فى مجال راس المال المخاطر وأيضا الاستثمار فى التكنولوجيا.

الشركة نفذت 34 استثمارا و5 تخارجات

وتابع أن الشركة نفذت منذ تأسيسها نحو 34 استثمارا، كما نفذت 5 تخارجات وهو رقم لا يمكن اعتباره قليلا، لأن فى مجال رأس المال المخاطر عدد الشركات التى تتعرض للفشل ليس محدودا أبدا، فقد يصل إلى %70.

وأوضح أن تنفيذ الشركة 5 تخارجات ناجحة من إجمالى 34 يعتبر معدلا جيدا مقارنة بالمتوسط الدولى، مشيرا إلى أن 7 شركات من الـ34 تم إغلاقها تماما.

5 ملايين دولار حجم رأس المال «الأولي»

وأضاف أن شركة «كايرو أنجلز» أنشأت مؤخرا صندوق استثمار بدأ إطلاقه فى نهاية عام 2020 وتنفيذ الإغلاق الأول له فى نهاية عام 2021، بقيمة 5 ملايين دولار، موضحا أنه فى بادئ الأمر كان مستهدفا الإغلاق الأولى للصندوق بقيمة 3 ملايين دولار، ولكن الأمر انتهى الى الإغلاق بـ5 ملايين دولار بسبب ارتفاع شهية المستثمرين.

وأوضح أن المستثمرين فى الإغلاق الأول للصندوق كان أغلبهم أفرادا وعائلات مصريين وخليجيين لديهم شهية للاستثمار فى السوق المصرية بسبب رؤيتهم بارتفاع فرص نمو مجال الاستثمار فى التكنولوجيا خلال الـ10 سنوات القادمة.

وكشف الشلقانى أنه جارٍ العمل حاليا على تنفيذ الإغلاق الثانى للصندوق بقيمة 5 ملايين دولار أيضا، ومستهدف تنفيذه خلال الربع الجارى.

وتابع أنه خلال الإغلاق الثانى ينصب التركيز اكثر على المؤسسات، وجارٍ التفاوض مع 2 إلى 3 مؤسسات للمساهمة فى الإغلاق الثانى للصندوق، وسيتم التنفيذ بمجرد إنهاء المفاوضات.

وقال إن الصندوق بدأ فعليا الاستثمار ونفذ 8 صفقات حتى الآن، 4 منها فى مصر والبقية خارج السوق المحلية.

وتحدث الشلقانى عن بعض استثمارات صندوق «كايرو أنجلز، ومن ضمنها شركة أوركاس التى تعمل بمجال التكنولوجيا التعليمية، والتى وصفها بأنها تقدم خدمات أساسية للمجتمع.

وتأسست شركة أوركاس عام 2019، وتُقدم دروسًا ودورات تعليمية عبر الإنترنت للطلاب بمختلف مراحل التعليم الأساسى، ونفذت أوركاس جولة تمويلية مؤخرا قادتها شركتا «إن إف إكس فينتشرز» التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا، و«أكسيس ريدج فينتشرز»، وشارك فيها أيضا كل من «ألجبرا فينتشرز» و«لانش أفريكا فينتشرز»، وصندوق رأس المال المغامر «Cairo Angels Syndicate Fund» التابع لكايرو أنجلز، و«سييد ستارز إنترناشونال».

وقال الشلقانى إن أوركاس تتوسع فى باكستان والسعودية وبلاد أخرى فى أفريقيا، مؤكدا أن «كايرو أنجلز» ليست فقط مساهما بالشركة، وإنما تعمل أيضا على تقديم الدعم عبر فتح علاقات فى أسواق جديدة.

كما أشار إلى أن شركة أوركاس باتت تقدم منتجات متنوعة مثل الفيديوهات التعليمية، وغيرها.

ولفت إلى أن «كايرو أنجلز» استثمرت أيضا فى شركة نواة العلمية لعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية.

و«نواة العلمية» هي مركز لمعدات البحوث المتقدمة المتخصصة فى العلوم الطبيعية والطبية التى تقدم خدماتها على الإنترنت وحسب الطلب.

وذكر الشلقاني أن «نواة» وفرت خدمات جديدة للسوق الطبية، فعلى سبيل المثال تقدم خدمات التحاليل المتطورة والتى كان يتم تنفيذها فى الخارج سابقا، متابعا أنها كانت حريصة على التوافق مع المعايير الخارجية والحصول على شهادات الأيزو.

وكشف أن الشركة لديها خطة توسعية خلال الفترة المقبلة لدخول سوقى نيجريا والسعودية، علما بأنها تتوسع فى الأردن أيضا.

وذكر أنه تم الاستثمار أيضا فى شركة QiDZ الناشئة فى سوق الترفيه، وهى تقدم تطبيقا للهواتف المحمولة فى المنطقة يقدم منصة تدمج جميع أنشطة الترفيه المتعلقة بالعائلة بالإضافة لأنشطة الأطفال من جميع الأعمار.

وقال الرئيس التنفيذى لـ«كايرو أنجلز» إن شركة qidzبدأت عملها فى الإمارات ثم دخلت السعودية، ولديها نية أيضا للتوسع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن هذه الشركة تم تأسيسها من جانب 5 سيدات.

قيمة الاستثمار تتراوح بين 100 إلى 250 ألف دولار

وقال الشلقانى إن قيمة الاستثمار الواحد للشركة تتراوح بين 100 إلى 250 ألف دولار، وتركز على شراء حصص أقلية تختلف نسبتها وفقا لكل صفقة.

وذكر أن «كايرو أنجلز» عادة ما تدخل فى الشركات بالمراحل الأولية، لكى تتمكن من مساعدة الشركات على الانطلاق.

وكشف الرئيس التنفيذى لـ«كايرو أنجلز» أن الشركة تستهدف تنفيذ 10 إلى 12 صفقة استثمار خلال العام الجارى، بمعنى صفقة كل شهر، وبالفعل نفذت خلال أول 5 أشهر من العام نحو 8 صفقات، فيما تستهدف الشركة تنفيذ 30 استثمارا من خلال الصندوق.

وتابع أن «كايرو أنجلز» لديها ايضا استثماران، الأول فى مجال التجارة الإلكترونية، والآخر فى مجال التكنولوجيا المالية وهى شركة كاشات التى تقدم خدمات التمويل الأصغر «النانو فاينانس».

كما لفت إلى أن الشركة لديها استثمارات فى كينيا ونيجريا بمجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا أيضا.

وأكد أن الشركة ستعمل على إنشاء صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها كانت مهتمة بتوافق صندوقها الأول مع المعايير الدولية والأطر المطلوبة للحوكمة.

وأبدى الشلقانى تفاؤله بقوة حيال مستقبل قطاع رأس المال المخاطر فى مصر خلال ال20 عاما المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام العديد من المستثمرين الخارجيين بالسوق المحلية، فضلا عن وجود مجموعة من اللاعبين من صناديق رأس المال المخاطر فى المجال خلال الفترة الراهنة.