«كايرو أروماتيك» تستثمر 400 مليون جنيه لتدشين منتجع طبى متكامل فى الخارجة

تعتزم شركة «كايرو أروماتيك» استثمار 400 مليون جنيه لتدشين منتجع سياحى طبى متكامل فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 67 فدانا.

جدير بالذكر أن «كايرو أروماتيك» تعمل فى قطاع الزراعة بمصر، وهى متخصصة فى استصلاح الأراضى وإنتاج المحاصيل لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.

وقال الدكتور أحمد راجح رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لـ «المال» إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى فبراير المقبل.

وكشف أنه تم تقسيم الاستثمارات على مرحلتين، الأولى : تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه للبدء فى أعمال التأسيس والإنشاءات، والثانية : تتضمن تنفيذ التشطيبات النهائية بتكلفة 200 مليون، مضيفا أن المنتجع يتضمن مستشفى به جميع التخصصات، وسيقدم خدمات السياحة العلاجية والصحية .

و تابع :«كما أنه من المقرر إنشاء معهد تأهيل لتدريب خريجى كلية الزراعة وتعليمهم مهارات المناحل بجانب المستشفى».

وأوضح أنه من المستهدف استقبال من 200 إلى 300 حالة علاجية يوميا فى المنتجع من أبناء الوادى الجديد وباقى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مساحات من الأراضى لزراعة العديد من أنواع الخضار والفاكهة مثل: النخيل والكمثرى والمانجو.

وقال إن الهدف من المنتجع هو تنشيط السياحة العلاجية وتكثيفها فى فترة الشتاء وتحديدا فى مدينة الخارجة، نظرا لقربها الشديد من المعالم السياحية مثل معبد «هيبس».

وأكد «راجح» أن المنتجع من المقرر أن يستقبل أول مؤتمر للمرأة نهاية فبرايرالمقبل، والذى يتم الترتيب له بين محافظة الوادى الجديد و«كايرو أرومايتك» ويستهدف مناقشة أهم التحديات التى تواجه السيدات.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسين، مدير المشروعات بشركة «كايرأروماتيك» إنه خلال المراحل القادمة سيتم إلحاق المنتجع بالعيادات الخارجية لخدمة أبناء الوادى الجديد، فضلا عن إنشاء مزرعة للنخيل والنباتات، مشيرا إلى أنه من المستهدف حفر بئرين لتوفيرالمياه اللازمة.

فى السياق ذاته، قال المهندس محمود الوردانى مدير قطاع الزراعة بالمنتجع، إنه من المزمع إنشاء مركز تدريب حرفى للشباب والمرأة فى الوادى الجديد، لاستغلالهم فى زراعة النخيل.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه سيتم تدريب الشباب على حفظ المنتجات الزراعية، وزراعة النخيل، وصناعات الجريد، خاصة أن محافظة الوادى الجديد تشتهر بالحرف اليدوية.

وأشار إلى أنه تم البدء فى تأسيس البنية التحتية للزراعة فى المنتجع، التى تشمل إنشاء الطرق الداخلية والانتهاء من الشبكات المتعلقة برى المنتجع بالكامل، بالإضافة إلى شبكة للرى والصرف على مساحة 67 فدانا.

جدير بالذكر أن «كايرو أروماتيك» تمتلك خطة توسعية لزيادة المساحات المنزرعة فى مشروعها بمنطقة سهل بركة بالوادى الجديد من 1300 إلى 3000 فدان تنفذها مطلع العام المقبل باستثمارات جديدة تبلغ 350 مليون جنيه، ليرتفع إجمالى استثماراتها فى مصر إلى 750 مليونا. ونجحت «كايرو أروماتيك» خلال الفترة الماضية فى زراعة بعض الأصناف الطبية والعطرية منها النعناع البلدى والفلفلى، والريحان، والبابونج، وفق أحدث التكنولوجيا، وتصدرها إلى عدد من الشركات العالمية العاملة فى صناعة الأدوية.