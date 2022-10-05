«كايرو أروماتيك» تستثمر 350 مليون جنيه في زراعة النباتات الطبية والعطرية 

تعتزم شركة «كايرو أروماتيك» الزراعية ضخ 350 مليون جنيه استثمارات جديدة فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور أحمد راجح رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إن لديها خطة توسعية لزيادة المساحات المنزرعة فى مشروعها بمنطقة سهل بركة بالوادى الجديد من 1300 إلى 3000 فدان.

وأكد نجاح شركته خلال الفترة الماضية فى بعض الأصناف الطبية والعطرية منها النعناع البلدى، والنعناع الفلفلى، والريحان، والبابونج، وفق أحدث تكنولوجيا الزراعة، لافتا إلى أن مزرعة الشركة تصدر جزءا من الإنتاج إلى عدد من الشركات العالمية العاملة فى صناعة الأدوية.

وأوضح أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى مجال الاستصلاح والبنية الأساسية الخاصة بالمزرعة والمتمثلة فى حفر الآبار وإنشاء شبكات الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية.

وأكد «راجح» أن المزرعة تضم حاليا حوالى 15 بئر مياه لرى النباتات الطبية، ترتفع إلى 21 بئرا مع بدء التوسعات الجديدة لتغطية المساحة المقرر دخولها حيز الزراعة بداية من 2023، مشيراً إلى وجود 150 عاملا فى المزرعة على مدار العام، بالإضافة إلى العمالة الموسمية التى تستخدم فى جمع المحاصيل السنوية.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة فى زراعة النباتات الطبية والعطرية أثر سلبا على المزارعين، مؤكدا أن تلك النوعية من الزراعات تتطلب رءوس أموال كبيرة للاستمرار.

وتابع إن شركته تقوم باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى، للتوسع فى مساحة المزرعة، وكذلك تنويع المحاصيل لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الـ11 فى قائمة الدول المصدرة للنباتات العطرية والطبية، إذ نجحت صادراتها فى اختراق ما يقرب من 40 سوقا دولية للنباتات العطرية، بحسب تقرير حديث لوزارة الزراعة.

وتستهدف «الزراعة» الوصول بمساحات النباتات الطبية والعطرية إلى250 ألف فدان بحلول عام 2030 بزيادة 180% تقريبا.

يشار إلى أن أسعار النباتات الطبية والعطرية فى السوق المحلية تصل حاليا إلى نحو 20 ألف جنيه لطن «الريحان» بينما «النعناع» يتراوح من 11 إلى 15 ألفا، و«الشيح البابونج» سجل 40 ألفا.