«كايرو أروماتيك» تزرع«النخيل والزيتون والكمثرى» في الوادي الجديد

انتهت شركة «كايروا أروماتيك» لاستصلاح الأراضي من زراعة 650 فدانا في منطقة سهل بركة بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد، مقسمين على 200 بأشجار النخيل و300 بأشجار النخيل و150 بالكمثرى منذ بداية 2023 حتى الشهر الجاري كمرحلة أولى من إجمالي 1500 فدان، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد راجح رئيس الشركة لـ«المال».

جدير بالذكر أن «كايرو أروماتيك» تعمل فى قطاع الزراعة بمصر، وهى متخصصة فى استصلاح الأراضى وإنتاج المحاصيل لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية، بالإضافة إلى التنوع في الزراعة، فضلا عن تصنيع المنتجات المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية.

ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية فى زراعة بعض الأصناف الطبية والعطرية منها النعناع البلدى، والنعناع الفلفلى، والريحان، والبابونج، وفق أحدث تكنولوجيات الزراعة، تصدر إلى عدد من الشركات العالمية العاملة فى صناعة الأدوية.

قال الدكتور أحمد راجح رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم تقسيم مساحة الـ200 فدان على زراعة أنوع نخيل: «المجدول والخلاص والسقعي»، وهي من النخيل التي تنتج تمورا نادرة جدا في العالم، لافتا إلى أن تكلفة الشتلة الواحدة من النخيل تبلغ حوالي 1800 جنيه، بإجمالي حوالي 180 مليون جنيه للمرحلة الأولى .

وأضاف «راجح» في تصريحات خاصة لـ«المال»،أن شركته تستهدف الوصول إلى 90 ألف نخلة من أنواع المجدول والخلاص والسقعي في الوادي الجديد كمرحلة أولى، لافتا إلى أن الهدف من زراعة النخيل هو تصديره إلى كافة الدول الأوروبية وشرق أسيا لجلب العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه من المزمع البدء في تصدير التمور من الأنواع النادرة إلى الدول الخارجية بداية 2026 المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تصدير حوالي 500 ألف طن من التمور كمرحلة أولى بعد ثلاث سنوات.

وتابع أن عملية زراعة النخيل تبدأ عبر شراء الشتلات تم بعد ذلك وضعها في الصوب التي خصصتها شركته داخل المزرعة في الوادي الجديد، تليها عملية الزراعة بعد 7 أشهر بعد أن تتحول من فسيلة لبنتجورا لضمان الوصول إلى النتائج السليمة 100%.

جدير بالذكر أن الشركة تمتلك خطة توسعية لزيادة المساحات المنزرعة فى مشروعها بمنطقة سهل بركة بالوادي الجديد إلى 3000 فدان بدلا من 1300 ، تنفذها باستثمارات 350 مليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور أحمد راجح رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

«ذكي»: الانتهاء من زراعة 450 فدان من الزيتون والكمثرى لاستهداف السوق المحلية والخارجية

من جانبه قال محمد ذكي الإكيابي مدير عام شركة «كايروا أرماتيك»، إن الشركة انتهت من زراعة نحو 300 فدانا من أشجار الزيتون من إجمالي مستهدف 800 جار الانتهاء من استكمال زراعتهم لتصدير الزيوت والزيتون إلى الخارج، لافتا إلى أن الهدف من تصدير الزيتون إلى الخارج هو فتح أسواق جديدة للشركة خارج مصر .

وأضاف «ذكي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم الانتهاء أيضا من زراعة نحو 150 فدانا من أشجار الكمثرى منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الجاري، لافتا إلى أن الفرافرة من الأماكن الناجحة جدا لزراعة الكمثرى، مما يساعدها على نمو السريع والإنتاج الوفير.

وأشار إلى أنه سيتم استهداف السوق المحلية بمنتجات الكمثرى المكبرة لتغطية السوق بالكميات المطلوبة من الفواكة النادرة، بالإضافة إلى تواجد الشركة في السوق المحلية مما يساعدها على ضخ كميات كبيرة من المنتجات التي تنتجها.

وتسعى الشركة أيضا للانتهاء من إنشاء المنتجع الطبي الصحي السياحي في مدينة الخارجة على مساحة 67 فدانا، باستثمارات حوالي 400 مليون جنيه، ليصبح إجمالي استثماراتها حوالي 750 مليون جنيه.