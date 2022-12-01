«كايرو آي سي تي 2022» يختتم فعالياته بزيادة 31% في عدد العارضين

اختتم المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “CairoICT2022” فعاليات الدورة السادسة والعشرين بنسبة نمو 31% وبحضور 102 آلف زائر بخلاف زوار معرض “Connecta”، وقد حظي المعرض بمشاركة وحضور 6 وزراء وبرعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تكنولوجيا التصنيع “Manutech” المقام ضمن فعاليات معرض “CairoICT”، وبمشاركة ممثلين حكوميين من دولتي الإمارات وروسيا، ومجموعة من الوفود السعودية وأجنحة خاصة لجمهورية الصين.

وانعقد خلال المعرض 42 جلسة لمؤتمرات رفيعة المستوى ناقشت عدد من القضايا الراهنة الأكثر أهمية فى مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والشمول المالي والتحول الرقمي وقطاعات التأمين والأقمار الصناعية والميتافيرس وتكنولوجيا الصناعية والمدن الصناعية الحديثة، وقد شارك فى تلك الجلسات 318 مسئولاً وخبيراً متحدثاً بطرح الأفكار والرؤى والتوصيات فى تفاعل خاص مع جهمور كبير من الحضور بكثافة غير مسبوقة.

كما انفرد المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “CairoICT2022” فى دورته السادسة والعشرين على التوالي، بإقامة المسابقات البحثية والتكنولوجية الشبابية والرياضية التكنولوجية والأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة، بتمثيل واسع النطاق من الجامعات المصرية وبدعم قوي وواضح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث قدمت من جانبها نصف مليون جنيه للفائزين .

وبلغت إجمالي الجوائز مليون جنيه بدعم من الرعاة والشركة المنظمة، حيث شهد المعرض إقامة 13 مسابقة على مدار أيام انعقاده فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2022.

وقال أسامة كمال، رئيس شركة تريدفيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض “CairoICT”، إن المعرض يفتخر فى دورته السادسة والعشرين بمشاركة وحضور مجموعة كبيرة من السادة الوزراء، حيث شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بقوة وقد قامت بجهود كبيرة فى مختلف فعاليات المعرض لأنها وزارة تقدر العمل الجاد، مقدماً لها كل الشكر والتقدير، كما تشرف المعرض بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي، أن الدورة السادسة والعشرين لمعرض “CairoICT” تشرفت بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، فضلاً عن الوجود المشرف للدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ليؤكد دعمه الكامل لهذا الحدث الهام، وقد تشرف المعرض بحضور ومشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وطرحت مبادرة صندوق تحت اسم “آي سي تي فى الخير” وسيكون أول المشاركين فى هذا الصندوق هو معرض كايرو آي سي تي.

وقال إن المعرض تشرف بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الصناعة “Manutech” فى عامه الأول برعاية فخامته، وقد شهد المعرض ميلاد تكنولوجيا قطاع التأمين “إنشورتك” بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الذى طالما حرص على المشاركة لاهتمامه الكبير بالتطوير والتكنولوجيا منذ أن كان رئيساً للبورصة المصرية.كما توجه بالشكر العميق إلى إدارة مركز مصر للمعارض الدولية التي تفوقت على نفسها في تقديم الخدمات للزوار والشركات العارضة، معربا عن امتنانه وتقديره للقائمين على تنظيم المعرض بشركتي تريد فيرز إنترناشيونال وميركوري كوميونيكيشن.

وأضاف أن جلسات المؤتمر قد أدارتها وتحدث خلالها مجموعة من كبار الخبراء والمسئولين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور عثمان لطفى أستاذ الاتصالات بجامعة القاهرة والرئيس السابق لهيئة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، كما تشرف المعرض بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد كبير من القيادات وأعضاء مجلس النواب، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر المهندس طارق شكري رئيس لجنة الإسكان، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وعلى صعيد الحضور الدولي، أوضح أسامة كمال، أن الدورة السادسة والشعرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “CairoICT2022” شهدت تمثيلاً دولياً ملحوظاً، حيث الوفود من المملكة العربية السعودية من شركاء مجموعة “آيديميا IDEMIA” الفرنسية، بالإضافة إلى الحضور المشرف للدكتور حسين المحمودي رئيس مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار من دولة الامارات العربية ، والذى أبدى إعجابه الشديد بمعرض “CairoICT”، ولأول مرة يشهد المعرض تمثيلاً روسياً رفيع المستوى حيث حضور مكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بروسيا الاتحادية، فضلاً عن جناح جمهورية الصين الشعبية والتى أبدت رغبتها فى مضاعفة مشاركتها العام المقبل 4 أضعاف المساحة الحالية.

وأضاف كمال فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمعرض أن المعرض شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم لمشروعات تنموية كبرى، بمشاركة كبيرة وحضور حاشد من كبار المسئولين والقيادات ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، ونخبة من الشخصيات المرموقة وصناع القرار وقادة الفكر والرأي والعلماء من مختلف المجالات، منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور محمود صبري والدكتور هشام فاروق والدكتور ماجد غنيمة وعمداء أكثر من 10 كليات مصرية وقائمة طويلة لا يتسع المجال لذكرها تفصيلاً.

وأشار كمال إلى أبرز التحديات التي واجهت الدورة الحالية، ممثلة في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ، فضلا عن تقارب موعد المعرض زمنيا مع انعقاد قمة مؤتمر المناخ .

وكشف في كلمته عن مخاوف عديدة انتابت المتابعين وصناع القرار من صعوبة إمكانية عقد دورة العام الحالي 2022، حتى أنهم دعوه لتأجيل إقامتها.

وقال أسامة كمال أن الظروف كانت ضدنا قبل السعي لإقامة المعرض، لكننا اتخذنا القرار وبدأنا العمل على تنفيذه، فتحسن الوضع، وتكاتف الجميع لإنجاح المعرض.وأشار كمال إلى أن المعرض لم يخذل العارضين ولا الزائرين في أي عام منذ انطلاقه قبل ربع قرن، فلم يتوقف خلال أشد الأزمات السابقة، فانعقد في عام 1997 وقت مذبحة الأقصر وخلال الأزمة الاقتصادية عام 2008، واستمر خلال ثورتي يناير2011 و 30 يونيو 2013 ، وصمد أمام انتشار جائحة كورونا. أضاف: وجدت إدارة المعرض أنه من الطبيعي عدم التوقف أو التأجيل بسبب الظروف المحيطة.