«كايرو آي سي تي» في عيون شركات التكنولوجيا

اتفق عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا على أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا «CAIRO ICT» نجح على مدار الـ 25 عاما الماضية في أن يكون واجهة لعرض آخر التطورات التي وصلت إليها مصر فى مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، موضحين أن المعرض يمثل فرصة واعدة لخلق شراكات من طراز رفيع بين الشركات المصرية ونظيرتها الإقليمية والعالمية.

وأكدوا أن المعرض ساعد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة فى تسويق حلولها، مشيدين بالمجهود الذى لعبته شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» فى تنظيم المعرض خلال الدورات السابقة عن طريق تقديم جميع التسهيلات للمشاركين وتخصيص مساحات مناسبة.

وقالت هدى منصور، مدير عام التحول الرقمى الذكى لدى شركة «SAP» العالمية فى منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن معرض«CAIRO ICT» يعد ملتقى للشركات المحلية والعالمية المختصة فى الحلول الرقمية والتكنولوجية لعرض منتجاتهم وآخر التطورات فى هذا المجال، فضلا عن تخصيص الشركة المنظمة للمعرض مساحات للشركات لتوقيع وعقد بروتوكولات وشراكات وهو ما يساعد الشركات فى تسريع نموها وانتشارها.

ورأت أن المعرض يعد أكبر حدث فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال التكنولوجيا مما يمثل واجهة مشرفة وواعدة لمصر، متوقعة أن تشهد دورة العام الحالى (اليوبيل الفضى) إضافات جديدة فى جوانب المعرض نظرا لوجود طفرة نوعية ملحوظة تشهدها الدولة المصرية فى التحول الرقمى ضمن رؤية مصر 2030.

وأشادت بالمجهود الكبير الذى تبذله الشركة المنظمة فى تيسير الإجراءات الخاصة بالشركات مثل الدخول والخروج، فضلا عن توفير المساحات الجيدة للشركات.

فرصة جيدة لعرض الابتكارات المصرية في قطاع التكنولوجيا

من جانبه، أكد تامر جلال، مدير التسويق فى مجموعة «سيليكون 21» أن المعرض يمثل فرصة جيدة لعرض الابتكارات المصرية فى قطاع التكنولوجيا، قائلا: التوجه الحالى للدولة للتحول الرقمى ساهم بشكل كبير فى خلق حالة من الصراع المثمر بين شركات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

وشدد على أهمية أن ينطلق المعرض كل ثلاثة شهور فى إحدى الدول الأفريقية مما يتيح للشركات تقديم منتجاتها لقارة أفريقيا وتسويقها فى الخارج، مؤكدا على أن المعرض يعد الأكبر محليا وأفريقيا.

وقال هشام عبد السلام مدير الشركة المصرية لضمان نظم الاتصالات والمعلومات، إن «CAIRO ICT» يعد منصة واعدة تسلط الضوء على صورة مصر للعالم وما وصلت إليه من تقدم فى مجال التكنولوجيا والبرمجة، لافتا إلى ضرورة تخصيص مساحات للشركات الصغيرة لكى تتمكن من المساهمة فى عرض نماذجها خاصة وأنها تمتلك كوادر ومواهب من شأنها أن تساهم فى تطوير المجال التكنولوجى.

ولفت كمال عزب، الرئيس التنفيذى لشركة «أفريكانو تريد» لحلول الاتصالات والبنية التحتية، إلى أن معرض «CAIRO ICT» يمثل فرصة للشركات التى تقدم برامج الحلول الرقمية والتكنولوجية، كما يعد حلقة وصل مهمة للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة والعالم.

وجود الشركات العالمية فى المعرض ساعد الشركات المصرية فى توقيع بروتوكولات واتفاقات

وأكد أن وجود الشركات العالمية فى المعرض ساعد الشركات المصرية فى توقيع بروتوكولات واتفاقات مع الشركات المشابهة لها فى النشاط، بجانب عمل شراكات واتفاقات مع الشركات المحلية مما ساهم فى تطوير وتوسيع انتشار الشركات المصرية وتطويرها بشكل ملحوظ.

وأشار رامى أنور المدير التنفيذى لشركة «راما هوست» لاستضافة وتصميم مواقع الإنترنت إلى أن معرض «CAIRO ICT» يعد أكبر حدث تكنولوجى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لأنه يمثل ملتقى يجمع الشركات المصرية بالشركات العالمية، لافتا إلى أن المعرض ساهم بشكل كبير فى تحسين فرص الاستثمار فى مجال التكنولوجيا والبنية التحتية فى مصر.

وأضاف أن الشركات بمختلف أحجامها استطاعت خلال المعرض عقد شراكات وبروتوكولات تعاون تنعكس بالإيجاب على معدلات نمو القطاع، مشددا على ضرورة وجود خطة لعمل معارض مماثلة على مستوى المحافظات خاصة وأن تلك النوعية من المعارض تسهم بشكل كبير فى دعم خطة الدولة للتحول الرقمى 2030.

يذكر أن الدورة الأولى من «كايرو آى سى تى» انطلقت خلال عام 1996 تحت اسم المعرض الأول الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأقمار الصناعية و«البودكاست» تزامنا مع الإعلان عن إطلاق أول شبكة محمول فى مصر خلال نوفمبر من العام ذاته.