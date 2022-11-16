«كايرو آى سي تي 2022» يتوقع استقبال أكثر من 120 ألف زائر فى الدورة 26



تنطلق الدورة السادسة والعشرون من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT” خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ومسئولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم.



وتشهد فعاليات” Cairo ICT” لعام 2022 مشاركة أكثر من 200 متحدث رئيسي ويتوقع أن يستقبل أكثر من 120 ألف زائر، وتعقد دورة العام الحالي بعد ربع قرن من الدورات المتتالية لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم حدث للإعلان عن أبرز الاتفاقيات والصفقات بين كبار شركاء التكنولوجيا في مصر والمنطقة، وفرصة استثنائية للتعريف بأبرز الشركات الناشئة والواعدة التي تقدم ابتكارات إبداعية.



كما تشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX” والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة “DSS” والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية”SATCOM” ، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التأمين”INSURETECH” والنسخة السابعة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار “Startup Africa” والتي ستقام تحت مظلة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية “Connecta”.



كما يعقد وللمرة الأولى في دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع “ManuTech” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويلقى “Cairo ICT 2022” الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية بشكل خاص، تتضمن الأمن السيبراني، والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الحديثة، وتدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي، والتحول الرقمي العالمي للحكومات، واستعراض مدى استجابة شركات الاتصالات ومشغلي الشبكات لاحتياجات الجيل الخامس.5G



كما يركز” Cairo ICT” على عدد من المحاور الرئيسية مثل التحول التقني في خدمات القطاع العام، وتأثير الحوسبة السحابية على تطوير هذه الخدمات، والنظم الأيكولوجية للحكومات الأفريقية، والسيطرة على التهديدات السيبرانية في القطاع العام من خلال إستراتيجيات متماسكة، وأحدث تقنيات التعليم الرقمي وسبل دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في خدمات ومؤسسات القطاع العام، والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى المبادرات الرقمية للحكومات الذكية وغيرها من المحاور.



جدير بالذكر أن دورة 2022 من “Cairo ICT” تنطلق برعاية مجموعة “بنية” الرائدة في تقديم حلول وخدمات الاتصالات المتكاملة (الراعي الرسمي)، ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية (الشريك الإستراتيجي)، وشركة التكنولوجيا العملاقة “هواوي” (الشريك التكنولوجي)، وشركة دل تكنولوجيز (راعي اللقب)، والبنك التجاري الدولي CIB (راعي بلاتيني) وشركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات (راعي بلاتيني)، وشركة مايكروسوفت (راعي الحوسبة السحابية)، وفورتينت Fortinet العالمية المتخصصة في أجهزة أمن الشبكات (راعي ذهبي)