كايرو آى سى تى تريد: سنحتفل في cairo ict بأول محمول مصرى وفيزا إلكترونية

على هامش انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرض cairo ict الـ٢١ مها أبوودن، محمود جمال قال أسامة كمال الرئيس التنفيذى لشركة كايرو آى سى تى تريد فايزر إنترناشونال، المنظمة لمعرض كايرو اى سى تى الـ 21، إن المعرض هذا العام لن يكون فيه تغيير كبير فى القطاعات الأساسية المشاركة فى المعرض بشكل سنو

على هامش انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرض cairo ict الـ٢١

مها أبوودن، محمود جمال

قال أسامة كمال الرئيس التنفيذى لشركة كايرو آى سى تى تريد فايزر إنترناشونال، المنظمة لمعرض كايرو اى سى تى الـ 21، إن المعرض هذا العام لن يكون فيه تغيير كبير فى القطاعات الأساسية المشاركة فى المعرض بشكل سنوى، لافتا إلى أنه سيتم الاحتفال بتسليم أول محمول مصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن الدورة الحادية والعشرين لمعرض كايرو أي سى تى الذى ينطلق ٣ ديسمبر المقبل.

وأشار كمال إلى وجود احتفالية لأول جهاز محمول مصرى على هامش المعرض

وقال : “سيتم إطلاق أول e vizaستطلق خلال المعرض وسيكون هناك مفاجات أخرى فى خدمات حكومية أو حكومية وخاصة او خاصة فقط ،

وأوضح أنه مع بداية المعرض منذ ٢١ سنة كان لدينا رغبة فى دمج قطاعين هما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبعدها بأربع سنوات حققنا الدمج ، ولكننا أدركنا أن الدمج وحده لا يكفى ، والمهم التطبيقات .

وتابع كمال: “مصطلح الشمول المالى موضة قديمة، والأحدث الشمول الرقمى، فالمالى أن يقوم كل مواطن بفتح حساب في البنك، أما الشمول الرقمى فهو أن يكون حسابه البنكى مفعلا على الموبايل، وهذا ما فعلناه منذ ٤ سنين بمعرض pafix ”

وأوضح “حاولنا فى ٢٠٠٨ فى إدخال تطبيق جديد وهو المجتمعات الذكية ، نتحدث على مدن ذكية بالكامل أو على الأقل أجزاء العمل داخل تلك المدن”

وأشار إلى أن التطبيق الأهم الذى نسعى لإدخاله هو الدفاع والأمن والسلامة العامة ، وهو القطاع الثالث الذى سيناقشه المعرض .

وتابع أسامة كمال خلال المؤتمر الصحفي: ” فى ٢٠١٨ من الممكن أن يتم إدخال قطاعات جديدة نظرا لازدياد المساحة المخصصة للمعرض”، موضحا أن ساحة الابتكار سيكون فيها المستثمرين والحضانات ستكون بين القاعتين ، بهدف زيادة الزخم عليها

وأوضح أن نقل قاعة المؤتمرات الرئيسية للعاصمة الادارية من المبكر الحديث عنه .

قال “سيكون هناك أتوبيسات مجانية فى اماكن التجمعات ، واتفاقات يتم إبرامها حاليا مع أوبر وكريم ورابطة التاكسى لتخفيض نفقات الانتقال إلى مركز المؤتمر ات الجديد”.

وأضاف أن هناك بالمعرض تواجدا أفريقيا وأوروبيا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك جناح من زمبابوى لأول مرة فى تاريخ كايرو أى سى تى .

وقال إن عدد الشركات أكثر من العام الماضى، والاوبراتورز كلهم موجودون عدا اتصالات التى يتم التفاوض معها حاليا.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد ضيف الشرف حتى الآن ونميل نحو الصين.