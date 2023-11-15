«كاونسل ماسترز» تستهدف اختراق المشروعات التجارية بالسوق السعودي

تشارك كاونسل ماسترز المتخصصة في إدارة وتسويق المراكز والمشروعات التجارية والسياحية، في معرض نايل إكسبو، فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في جدة ومن 23 إلى 25 نوفمبر في الرياض.

وذلك بهدف دخول كاونسل ماسترز إلى السوق السعودية مما يتناسب مع رؤية الشركة لتحقيق حضور إقليمي قوي في مجال استشارات العقارات التجارية.

تفاصيل المشاركة

تعتزم كاونسل ماسترز باعتبارها الشركة الحصرية للاستشارات في مجال إدارة وتسويق المراكز والمشروعات التجارية والسياحية في معرض نايل إكسبو عرض مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك التأجير والإدارة الاستراتيجية للعقارات والبحوث العقارية وإدارة المراكز التجارية والأصول وإدارة وتطوير وتحليل دراسات السوق واستغلال الموقع والمحلات بشكل تجاري أمثل والتسويق والعلاقات العامة والتوسع في العلامات التجارية المحلية والعالمية والامتيازات التجارية.

نقل الخبرات المصرية

صرح جورج متري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز: نتطلع بشغف إلى مشاركتنا في معرض نايل إكسبو، الذي يتيح لنا الفرصة إلى جانب فهمنا العميق لمشهد ادارة تشغيل المشروعات والمراكز التجارية والسياحية، وسجلنا الحافل بالنجاح في مصر لتقديم خبراتنا للسوق السعودية، لنصبح شريكًا موثوقًا للمطورين والمستثمرين وللعلامات التجارية المحلية والعالمية في المملكة العربية السعودية.

البحث عن فرص جديدة بالسعودية

تشمل أهداف المشاركة في معرض نايل إكسبو البحث عن فرص جديدة في السوق السعودي، وتكرار قصة النجاح التي قامت بها الشركة في مصر في السعودية، وتأسيس نفسها كمزود رئيسي لخدمات استشارات المراكز والمشروعات التجارية والسياحية في المملكة العربية السعودية

إلى جانب بناء علاقات مع المطورين والمستثمرين في المنطقة، والترويج لخبراتها وتجربتها في قطاع العقارات التجارية، كما تمثل مشاركة الشركة في معرض نايل إكسبو خطوة هامة في مبادرات توسع الشركة الإقليمي، وهو ما وعدت به كاونسل ماسترز مستثمريها، وذلك لتقديم أقصى مستوى من الخدمة والخبرة.