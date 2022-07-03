«كاونسل ماسترز» تستعد لافتتاح «نورث سكوير» في مدينة العلمين 12 يوليو الحالي

تستعد مدينة العلميين الجديدة لافتتاح “نورث سكوير مول” الذي يعد أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط ومباشرة على الكورنيش خلال الأيام القليلة المقبلة، وتستمر فاعليات الافتتاح طوال أيام موسم الصيف الحالي.

وتبلغ المساحة الإيجارية للمشروع 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم، إضافة إلى موقف سيارات به 3200 مكان، كما يضم فندقًا يحتوي علي 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي، إلى جانب 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 وشاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله، وسيتم تشغيله بشكل مبدئي في صيف 2022.

ويضم نورث سكوير مول الكثير من المطاعم والكافيهات ذات العلامات التجارية المحلية و العالمية، كما يضم الكثير من المحلات التجارية التى تخدم المواطن المصري وتوفر للسائح مكان مميز للتنزه والتسوق والاستمتاع بجو الساحل الشمالي.

وقد وقعت شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري ممثلة عن هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية شراكة جديدة مع شركة كاونسل ماسترز، التي تقوم شركة كاونسل ماسترز بمقتضاها بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجاري نورث سكوير مول، والذي يقع في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع.

وقد قامت شركة كونسل ماسترز المسؤولة عن إدارة وتشغيل “نورث سكوير مول” بمدينة العلميين الجديدة بتنظيم برنامج افتتاح خلال أشهر الصيف يليق بهذا الحدث الكبير، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب العلامات التجارية والمحلية والعالمية الكبرى وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية التي تخدم تحقيق الهدف القومي للمشروع والذي يتمثل في خلق وجهات سياحية استثنائية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لخدمة الشعب المصري والسائحين من مختلف البلاد.