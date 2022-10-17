«كاوباي» للتكنولوجيا المالية تعين محمد أبو خضرة رئيسا تنفيذيا للشركة

أعلنت شركة «CowPay» المصرية العاملة في خدمات التكنولوجيا المالية وميسر خدمات الدفع الإلكتروني، عن اختيار محمد أبوخضرة رئيسًا تنفيذيًا للشركة بداية من سبتمبر.

يأتي اختيار أبو خضرة نظرًا لخبرته السابقة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، حيث ساهم في نشر الوعي بخدمات التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها خلال فترة عمله السابقة مديرًا بشركة «Bee» لحلول المدفوعات الإلكترونية، لمدة عشر سنوات وينتقل المهندس حسين المناوي الرئيس التنفيذي للشركة إلى عضوية مجلس إدارتها.

أكد أبو خضرة الرئيس التنفيذي لـ«CowPay» على سعادته لاختياره في هذا المنصب قائلاً : “في وقت تشهد فيه سوق التكنولوجيا المالية أزهى عصورها نسعى من خلال «كاوباي» لإحداث أثر واضح في هذه الصناعة الواعدة، وأشعر بالفخر لاختياري في واحدة من أبرز الشركات في سوق التكنولوجيا المالية وهي شركة CowPay، معربًا عن أمله في تحقيق طموحات مجلس الإدارة والمستثمرين في دعم التوسعات المستقبلية للشركة وتعزيز حصتها السوقية.

وأشار محمد أبو خضرة إلى أن الفرصة الحالية غير مسبوقة في سوق التكنولوجيا المالية بما يقوم به البنك المركزي من دعم للبنية التحتية المعلوماتية والتشريعية في الوقت نفسه بما يحقق انتشارا أكبر لمفهوم الخدمات المالية التكنولوجية في الحياة اليومية.

وتابع : تشير إحصائيات المركزي أن المعاملات المالية على المحمول سجلت 212 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2022 بنسبة زيادة 108%، بقيمة معاملات 250 مليارجنيه وكشف البنك أنه تم إجراء نحو 110.6 مليون معاملة شراء، من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 108.7 مليار، بالإضافة إلى إجراء نحو 60.3 مليون معاملة شراء عبرالانترنت (E-Commerce)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 22.3 مليار بنهاية يونيو 2022.

وأكد السيد محمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة عن ثقته في أبو خضرة وقدرته علي نقل الشركة نقلة نوعية وتكملة مسيرة النجاح التي بدأها المناوي، حيث إن الشركة الآن تخدم أكثر من 500 عميل وتخطط الشركة الوصول للتوسع وتحقيق زيادة كبيرة في حجم الأعمال في 2023.

جدير بالذكر أن شركة «كاوباي» هي شركة مصرية حاصلة على رخصة ميسر دفع Payment Facilitator من البنك المركزي المصري وقد تم إنشاؤها في 2019 وتفتخر بأن لديها مجلس إدارة يضم العديد من الخبرات المتميزة في قطاع المدفوعات والاتصالات.

وتعمل «CowPay» على توفير حلول مبتكرة للشركات والعمال في مجال المدفوعات الإلكترونية وتيسير المدفوعات بما يتيح سرعة في قبول المدفوعات والتحصيلات ويساهم في الشركة العديد من المستثمرين الرواد في مصر والمنطقة.