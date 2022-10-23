«كان في لازمة لكل هذه المشروعات».. رئيس الوزراء يرد بالمؤتمر الاقتصادي

طرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي تساؤلا وقال دايما بنواجه انتقادا ، هل كان في لازمة لكل هذه المشروعات؟

وأجاب رئيس الوزراء قائلا: إن أي دولة تواجه أزمات يحدث إحجام عن الاستثمار وهناك أدبيات موجودة أن الدول في هذا التوقيت لابد أن تلجأ لزيادة الاستثمارات العامة.

وتابع رئيس الوزراء قائلا : إنهم وجهوا الجزء الأكبر من الإيرادات ليس إلى الدعم والمرتبات لكن لدفع الاستثمارات العامة فى هذه الفترة.

وقال رئيس الوزراء إنه تم إنفاق 7 تريليونات جنيه في مشروعات واستثمارات عامة ونسبة أكبر من 90% من هذه الاستثمارات العامة نفذها القطاع الخاص.

واستدرك مدبولي موضحا أن الدولة من خلال الاستثمارات العامة عملت على تشغيل القطاع الخاص خاصة وهو يستحوذ ويمثل 78% من قوة العمل.