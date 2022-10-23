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«كان في لازمة لكل هذه المشروعات».. رئيس الوزراء يرد بالمؤتمر الاقتصادي

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وأجاب رئيس الوزراء قائلا: إن أي دولة تواجه أزمات يحدث إحجام عن الاستثمار وهناك أدبيات موجودة أن الدول في هذا التوقيت لابد أن تلجأ لزيادة الاستثمارات العامة

«كان في لازمة لكل هذه المشروعات».. رئيس الوزراء يرد بالمؤتمر الاقتصادي
صفية حمدي

صفية حمدي

11:44 ص, الأحد, 23 أكتوبر 22

طرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي تساؤلا وقال دايما بنواجه انتقادا ، هل كان في لازمة لكل هذه المشروعات؟

وأجاب رئيس الوزراء قائلا: إن أي دولة تواجه أزمات يحدث إحجام عن الاستثمار وهناك أدبيات موجودة أن الدول في هذا التوقيت لابد أن تلجأ لزيادة الاستثمارات العامة.

وتابع رئيس الوزراء قائلا : إنهم وجهوا الجزء الأكبر من الإيرادات ليس إلى الدعم والمرتبات لكن لدفع الاستثمارات العامة فى هذه الفترة.

وقال رئيس الوزراء إنه تم إنفاق 7 تريليونات جنيه في مشروعات واستثمارات عامة ونسبة أكبر من 90% من هذه الاستثمارات العامة نفذها القطاع الخاص.

واستدرك مدبولي موضحا أن الدولة من خلال الاستثمارات العامة عملت على تشغيل القطاع الخاص خاصة وهو يستحوذ ويمثل 78% من قوة العمل.

صفية حمدي

صفية حمدي

11:44 ص, الأحد, 23 أكتوبر 22