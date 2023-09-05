«كانون» تفتتح صالة عرض جديدة لمنتجاتها بالتعاون مع «بي إس إس»

أعلنت شركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجموعة بي إس إس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز) في مصر، عن افتتاح صالة عرض جديدة.

وصرح سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا قائلاً: “إن التكامل الاستراتيجي لصالة العرض ضمن مركز خدمة مجموعة بي إس إس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز)، المشهور بشراكته في مجال التصوير الاحترافي المتطور مع كانون Canon، يجسد تمامًا التزامنا الثابت بالنهج الذي يركز على العملاء في مصر.

“وأضاف: “يؤكد التعاون مع مجموعة بي إس إس BSS على تفاني شركة كانون Canon المستمر في توفير منصة غامرة للعملاء تمكنهم من إجراء تقييم دقيق لكاميرات ومعدات التصوير الاحترافية من كانون Canon، وتساعدهم أيضًا من خلال التجارب المباشرة على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. وتمثل هذه المبادرة دليلاً على تصميمنا على عرض القدرات والمزايا الرائعة لأحدث الابتكارات التكنولوجية من كانون Canon”.

وصرح طارق عيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إس إس BSS “يكمن في جوهر هدفنا الرئيسي من إنشاء صالة العرض الاستثنائي هذا التزامنا بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم مجموعة منتجات التصوير الاحترافية الشاملة من كانون Canon، والتي تشمل كاميرات بخاصية التكبير/التصغير القابلة للتحريك والإمالة (PTZ) وحلول جمع الأخبار الإلكترونية (ENG) وكاميرات بعدسات سينمائية ومجموعة كاميرات اي او اس ار (EOS R ) بدون مرآة، وكل ذلك من أجل مشاركة عملية لا مثيل لها”.

وأضاف: “إن ما يميز مركز التجربة هذا إلى جانب عرض منتجات كانون Canon، هو موقعه المشترك مع مركز خدمة مجموعة بي اس اس والذي يوفر للعملاء فرصة الاستمتاع بجولة للتعرف على أحدث منتجات كانون Canon مع الاستفادة من دعم خدمة بي إس إس BSS من المستوى الثالث للكاميرات والكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) ومعدات تصوير الفيديو الاحترافية بدون مرآة والعدسات”.