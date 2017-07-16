كانون تعلن عن الشراكة مع هيفاء بسيسو‎

المال – خاصأعلنت شركة "كانون" لحلول التصوير بمنطقة الشرق الأوسط، عن شراكة مع نجمة يوتيوب العربية في مجال السفر "هيفاء بسيسو"، لإطلاق الوجه الجديد لعلامة الشركة التجارية مع المستهلكين ومؤسسات التصوير المحترفة.ويهدف الوجه الجديد لعلامة كانون التجارية إلى تبديل نظرة المستهلكين الأصغر سناً إلي

المال – خاص

أعلنت شركة “كانون” لحلول التصوير بمنطقة الشرق الأوسط، عن شراكة مع نجمة يوتيوب العربية في مجال السفر “هيفاء بسيسو”، لإطلاق الوجه الجديد لعلامة الشركة التجارية مع المستهلكين ومؤسسات التصوير المحترفة.

ويهدف الوجه الجديد لعلامة كانون التجارية إلى تبديل نظرة المستهلكين الأصغر سناً إليها، إذ تشجّع الناس من خلال مبادرة Live for the Story على إيجاد لحظات مميزة أثرت في حياتهم أينما كانوا وبغضّ النظر عما يفعلونه.

وستدعم هيفاء بسيسو، ضمن إطار شراكتها مع كانون، الحملة في منطقة الشرق الأوسط من خلال نشر مقاطع فيديو تروي قصة شخصية محلية مؤثرة وفريدة من نوعها تهوى السفر والتعرف على الناس واكتشاف العالم على طريقتها.

كما ستتخلل الحملة مسابقة تتيح للجمهور المشاركة بصور تتبع موضوع “Live for the Story”، على أن يتم في النهاية اختيار 3 فائزين لمرافقة هيفاء في رحلاتها.

وقال فنكاتاسوبرامانيان هاريهاران، مدير وحدة الأجهزة المخصّصة للمستهلكين في كانون الشرق الأوسط: “Live for the Story” مبادرة تعيد صياغة قطاع التصوير وقد تم التوصّل إليها لتغيير نظرة الناس لشركة كانون بالكامل، فمن شأن هذا التغيير أن يرسّخ مكانة كانون كعلامة تجارية تروي قصصاً بحيث تساعد المستهلكين على نشر قصصهم الخاصة من خلال محفظة منتجاتها”.

وأوضحت هيفاء بسيسو في معرض حديثها عن الشراكة: “التجارب هي أثمن ما قد يملكه المرء، لذا يتعين علينا تشجيع الناس على عيش كل تجربة على أكمل وجه. وأنا متحمسة جداً للمشاركة في هذه الحملة الفريدة من نوعها والاطلاع على الصور المشارِكة”.

وأضاف هاريهاران قائلاً: “التجارب هي هي محور تركيزنا. ولقد ابتكرنا مبادرة “Live for the Story” لحثّ الناس على التركيز على تجاربهم الخاصة. فنحن نشجعهم من خلال إعادة تموضع كانون على البقاء مستعدين لتصوير قصص فريدة”.