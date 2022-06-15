«كانون» تطلق منتجاتها الجديدة من فئة EOSR في السوق المصرية

أعلنت شركة كانون وسط وشمال أفريقيا اليوم عن بدء فعاليات مؤتمر R-tour وذلك تأكيدًا للالتزام المستمر من جانب الشركة نحو أفريقيا وسعيها لطرح الأفضل من الحلول التقنية التصويرية في القارة.

وشهدت فعاليات المؤتمر اجتماع المسئولين التنفيذيين في الشركة مع خبراء الصناعة، المصورين المحترفين، مصوري الفيديو وصنّاع المحتوى الرائدين من مصر وذلك خلال ندوة شيقة وتفاعلية تضمنت حلقات نقاش وعروض بالفيديو وعروض ثقافية.

كما شهدت الندوة حضور أمين جوهرة، مدير قطاع المبيعات والتسويق في شركة كانون، كمتحدث رئيسي ونظمت حلقة نقاش حول أحد المواضيع الأكثر تناولًا على الإنترنت وهو ‘الصناعة الصاعدة لصنّاع المحتوى’.

وشهدت فعاليات مؤتمر R-tour إطلاق منتجات متطورة تنتمي إلى فئة EOS R الشهيرة التابعة لشركة كانون والتي تتضمن كاميرات من موديلات EOS R3، EOS R5 C، EOS R7 و EOS R10.

كما تتميز كاميرا EOS R3 بالسرعة وتعدد الاستخدامات المميزة لنظام الــ EOS R وهي مزودة بمستشعر جديد ومبتكر بدقة 24.1 ميجابيكسل لتوفر توازن أمثل للأداء والوضوح والسرعة لتقدم لمصوري النشرات الإخبارية والرياضية كاميرا تساعدهم على تجاوز معدلات اداء ووتيرة المنافَسة.

وفي الوقت نفسه فإن كاميرا EOS R5 C تتميز بالاداء السينمائي المميز والذي يجمع بين الخصائص المهنية لصناعة الأفلام في الكاميرا الـ EOS وبين قدرات التصوير لنظام الـ EOS R.

إن المستشعر CMOS فائق الوضوح ذو الإطار الكامل، والمعالج DIGIC X، وعدسة RF Mount هي العناصر الثلاث الهامة التي تتيح التقاط صور بدقة عالية 8 كيلوبيكسل والتقاط صور ثابتة بدقة 45 ميجابيكسل بمعدل يصل الى 20 اطار في الثانية، كلهم في كاميرا EOS R5 C واحدة.

ومن جانبه أكد امين جوهرة مدير قطاع المبيعات والتسويق في شركة كانون وسط وشمال افريقيا قائلا : “إن كانون كعلامة تجارية كانت على الدوام في طليعة الابتكار والتقنية، وكشركة فنحن نفتخر بوضع الناس في المرتبة الأولى. إن مؤتمر R-tour هو تجسيد للأمرين، نريد أن نسلط الضوء على تقنيتنا المتطورة من خلال اطلاق منتجاتنا الجديدة بالتزامن مع تقرّبنا للناس. نحن العلامة التجارية الوحيدة التي توفر كل الحلول من ادخال واخراج الى كافة شرائح المستخدم النهائي سواء كان مستخدم منزلي ، صاحب مشروع ، مصور مبتدئ أو محترف، صناع محتوى، مصوري فيديو، صناع أفلام وغير ذلك من استخدامات “.

وأضاف جوهرة لقد أصبح من الضروري انشاء قنوات قوية توفر الفرص المتاحة بما يمكننا من التواصل بشكل مباشر مع الجمهور المستهدف لضمان الأخذ بعلاقاتنا معهم الى درجة أعلى ، فنحن نريد من جمهورنا أن يأتوا ليختبروا كفاءة منتجاتنا عن كثب عوضًا عن سماع ورؤية المنتجات عن بُعد.. إن المؤتمر سيمكننا من فعل ذلك بطرق عديدة؛ منها اتاحة عمل اختبار تجريبي في الحال ويقدموا لنا تعقيبات قيّمة على المنتج وسيجدوا اجابات لاستفساراتهم عن طريق خبراء.

كما أشار جوهرة قائلا: أرى مؤتمر R-tour فرصة مفيدة للطرفين للشركة والجمهور و نحن متحمسون لكوننا في مصر، فهي سوق ينمو بسرعة ونحن سعداء لجمهورنا لكشف النقاب عن براعة منتجاتنا الحديثة من نظام EOS R،

إن الموضوع الرئيسي للمؤتمر R-tour قائم حول فكرة بناء العلاقات مع الفئات المتنوعة من جمهورنا وقد قامت الشركة بتصميم حجيرات تجريبية لبث روح التفاعل والمشاركة والتواصل ، و قام الجمهور بتجربة سبعة أقسام مختلفة، كل قسم منها يبرز موضوع مختلف، وهو ما يمكن الجمهور من الإنخراط في عالم كانون.

وقد ركّز القسم الأول ، والذي يُطلق عليه اسم ‘قسم الفيديو’، على تصوير الانتاج وتنصيب سينمائي بكاميرات مثل كانون C500 Mark II و C300 Mark III تم وضعها للعرض.

قدم القسم الثاني لمحة عن العالم الافتراضي، بينما وفّر القسم الثالث – الذي يُطلق عليه الchroma الخضراء – نظرة ثاقبة لمرحلة ما بعد الإنتاج بوضع كاميرات كانون C70 + R5 C للعرض.

علاوة على ذلك، كان القسم التالي ممتع لمحبي تصوير أفلام الحركة والرياضة باستخدام كاميرا كانون EOS R3 + عدسة RF 15-35مم الشهيرة.

أما القسم الخامس فكان عبارة عن تشكيلة كاملة من كاميرات كانون بدون مرآة بنظام R – عدسات RP، R، R6، R5، R7، R10 و RF مما يجعلها ملتقى حيوي لأعضاء مجتمع Generation R.

القسم التالي قام بإلقاء الضوء على احتياجات مجتمع الألعاب والتدوين بكاميرا كانون M50 Mark II.

وأخيرًا وليس آخرًا، قسم ‘الجودة واللون’ الذي التقط عرض مدهش لأضواء الشرق الأوسط في محاولة للاحتفال بروح مجتمع كانون في مصر.

بعد الانتهاء من المؤتمر ، تتطلع شركة كانون الى الاستمرار في مشاركة المستخدمين النهائيين من خلال سلسلة من الأحداث والتي تتضمن تصوير اثناء المشي، محاضرات رئيسية، مسابقات وفعاليات مجتمع Generation R.

لقد اتاح المؤتمر للجمهور الفرصة لتجربة منتجات كانون في الحال، وتلقوا اجابات مباشرة لتساؤلاتهم بواسطة خبراء الشركة.