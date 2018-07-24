«كانون» تشارك في منتدى شركاء الخدمات 2018

المال– خاص:أقامت شركة كانون الشرق الأوسط "منتدى شركاء الخدمات 2018"، الذي يشكّل مظلّة جامعة لرؤساء أقسام الخدمات لدى شركاء كانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الذين استضافتهم من الشركات والمؤسسات الإقليمية الشريكة، وانضم ثلاثة مديرين تنفيذيين من شركة كانون أوروبا إلى المسؤولين التنفيذيين في كا

المال– خاص:

أقامت شركة كانون الشرق الأوسط “منتدى شركاء الخدمات 2018″، الذي يشكّل مظلّة جامعة لرؤساء أقسام الخدمات لدى شركاء كانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الذين استضافتهم من الشركات والمؤسسات الإقليمية الشريكة، وانضم ثلاثة مديرين تنفيذيين من شركة كانون أوروبا إلى المسؤولين التنفيذيين في كانون الشرق الأوسط لإدارة الجلسات خلال المنتدى الذي انعقد حديثاً في دبي.

واطلع المشاركون في المنتدى على أحدث الحلول والمنتجات الخاصة بالخدمات من كانون، وتم تعريفهم بمختلف الأدوات والتطبيقات الجديدة التي تعمل على رفع الكفاءة وخفض تكلفة الإصلاح وزيادة إنتاجية المهندسين؛ ما يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء، كما شهد المنتدى جلسات تفاعلية شارك فيها رؤساء شركاء الخدمات من جميع أنحاء المنطقة وتعرفوا خلالها على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط، أنه قد ثبت أن “الإبقاء على العملاء الحاليين أسهل من اكتساب عملاء جدد”، مؤكدا أن “الاحتفاظ بعميل حالي، في مجال عملنا، يعتمد على تزويده بالخدمة المناسبة التي يحتاجها”، مضيفا “تعتمد شركة كانون على شركائها العاملين في جميع أنحاء المنطقة لضمان تحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ ما دفعنا إلى الاستثمار في هذا النظام لتسليط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالخدمة.