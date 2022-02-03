«كانون» تستعرض منتجات الطباعة والحلول الطبية في معرض «أراب هيلث»

أعلنت اليوم شركة كانون وسط وشمال أفريقيا عن مشاركتها مؤخرًا في معرض أراب هيلث بالتحالف مع شركة ريب للحلول المتكاملة لكشف النقاب عن منتجات الطباعة والحلول التي قد تعزز من دعم أخصائي الرعاية الصحية والأخصائيين الطبيين في تقديم الفرص الصحية الأمثل للمرضى من خلال أداء كامل وخصائص الراحة والسلامة.



و قامت الشركة بعرض منتجاتها مثل طابعة “imagePROGRAF TX-2100” التي صُمّمت بتكنولوجيا بلو-فيلم “blue-film”القادرة على إحداث ثورة في علم طباعة الأشعة في مصر.



كما قامت “كانون” أيضا بدعوة خمسة وأربعين من الأطباء الرئيسيين في مصر وقامت بجمع حضور يتألف من مئة وخمسين زائرًا من أفريقيا والشرق الأوسط والهند الذين لديهم القدرة على التوزيع.

وعلق سوميش ادوكيا، المدير التنفيذي لكانون وسط وشمال أفريقيا قائلا”كان هدفنا دائمًا في شركة كانون هو وضع احتياجات العميل في بؤرة اهتمام كل عمل نقوم به وتوفير حلول ذكية لا تلبي المطالب الحالية للسوق فحسب بل تلبي المطالب المستقبلية أيضًا، وهو ما يضمن تحقيق نتائج بطريقة أسرع من أجل عمليات تشخيص أفضل بجانب زيادة الثقة العلمية الممنوحة من الأخصائيين الطبيين.

وتابع : إحدي منتجاتنا المعروضة كانت الطابعة “TX-2100” ذات الشعبية الجارفة، التي وُزّعت في وقت سابق من العام الماضي على حوالي مئة طبيب في جميع أنحاء مصر بمساعدة من شركة ريب للحلول المتكاملة.

وتابع : تتمثل رؤيتنا، من خلال هذه الطابعة، في ضمان استمرار شفافية رحلة المريض من أول دخوله لعمل الأشعة الى تشخيص حالته وحتى الرعاية الطبية الفعلية وبالتالي زيادة مستوى الثقة بين المرضى والأطباء.



