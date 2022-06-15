«كانون» تخصص 8% من عائداتها السنوية للإنفاق على البحث والتطوير‎‎

قال أمين جوهرة مدير قطاع المبيعات والتسويق في شركة كانون لتصنيع الكاميرات وطابعات الليزر في منطقة وسط وشمال أفريقيا ، إن شركته عكفت خلال فتره تفشي فيروس كورونا على العمل على تطوير أكثر من عشرين منتجا، موضحا أن كانون تقوم بتوجيه 8% من عائدتها السنوية للبحث والتطوير الخاص بمنتجاتها.

وأضاف أن شركته استمرت في تعيين الموظفين خلال فترة الجائحة ، لافتا إلى أن الرؤيه الطموحة التي ترتكز عليها كانون هو وجود الفرص في ظل الأزمات، فضلا عن طرح مجموعة من الخصومات للعملاء تسهم في العمل على تنشيط مبيعات كانون وطمأنتهم.

وأوضح أن شركته تعتزم إطلاق 4 كاميرات جديدة خلال العام الجاري وهي: EOS R3, R5C, R7 & R10 ، مدعمة بالعديد من التطورات التكنولوجية مثل تقنيات داعمة لصناع المحتوى تسهم في عرض محتواهم بشكل احترافي.

وأكد جوهرة أن السوق الأفريقية تعد سوقا واعدة غنية بالمواهب والاستثمارات، لافتا إلى أن كانون تخدم ٤٠ دولة في القارة السمراء.

جاء ذلك خلال موتمر عقدته شركة كانون اليوم لاستعراض آخر مستجداتها من الكاميرات الجديدة التي تعتزم طرحها في أسوق القارة السمراء والعالم.