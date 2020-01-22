«كانون اليابانية» تستهدف 15% نموًا فى أعمالها بأفريقيا

تستهدف شركة كانون اليابانية للحلول المتكاملة نموًّا فى حجم أعمالها بالسوق الأفريقية، تتراوح نسبته منن 10 إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى 2022.

قال إيجي أوتا رئيس العمليات بالشركة لمنطقة الأسواق النامية والناشئة، إن كانون تعتمد فى عملها بالقارة السمراء على تعيين وكلاء لها بعكس أغلب أسواق أوروبا وآسيا مثل روسيا واستراليا وفرنسا، التى تنفذ بها عمليات مباشرة لصالح العملاء، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية التى تشهدها الأسواق العالمية ونتج عنها تشبع أغلبها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته شركة كانون اليوم الأربعاء للإعلان عن تعيين وكيلين جديدين لها، هما دلتا للتجارة وتناوي مصر فى مجال الطابعة العريضة عالية الإنتاجية وحلول التصوير الفوتوغرافي بالسوق المحلية.

وأكد أوتا أن شركته تستهدف زيادة حصصها السوقية فى دول أفريقيا، وتحقيق معدل نمو تتراوح نسبته من 10 إلى 15 % حتى 2022.

منوها إلى أن كانون قسمت أسواق القارة إلى نوعين أولها أسواق تحت التطوير بحاجة إلى بنية تحتية وقانونية لبدء الاستثمار، وأخرى متطورة فعليًا ومنها مصر والمغرب.

وأضاف أن 50% من إيرادات كانون العالمية تأتي من منتجات الطباعة، وتعمل الشركة أيضًا فى حلول طباعة الأجهزة الطبيبة وكاميرات المراقبة بعد تنفيذ مجموعة من الاستحواذات خلال المرحلة الماضية.

ولفت محمد يونس رئيس شركة دلتا للتجارة إلى أن شركته تعمل فى نشاط الطباعة والتعبئة والتغليف منذ 20 عاما مع القطاعين العام والخاص، بداية من أعمال طباعة الصحف والمجلات وأوراق البنكنوت، ويعمل لديها 85 موظفا.

وأكد يونس أن مصر أصبحت منصة تصديرية استراتيجية لأفريقيا خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته الحكومة، وعلى رأسه تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وألمح إيهاب محجوب العضو المنتدب لشركة تناوي إيجيبت، أن الأخيرة تأسست كشراكة بين “تناوي” و”سبوت” التى تمتلك وتدير أكبر سلسلة محلات تصوير فوتوغرافي فى مصر، وهي “كوديك إكسبريس” تمتد من الإسكندرية وحتي أسوان.

وذكر إيهاب أن علاقة الشركة بكانون العالمية تعود إلى 2011 وتستهدف التركيز على تقديم حلول متكاملة في مجال التصوير الفوتوغرافي والطباعة العريضة والبوسترات وبالأخص الاستديوهات ومعامل التصوير.