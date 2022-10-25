«كانت فيه أزمة حقيقية».. رئيس الوزراء: خروج 25 مليار دولار من مصر في أقل من شهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الظروف التي مرت بها مصر ليست بمنأئ عما حدث فى العالم، وكل حكومة في أي دولة تعمل على الخروج بقرارات للحفاظ على دولتها بطريقة معينة، وأثيرت تلك النقطة في ضوء القرارات التي صدرت من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، بخصوص الاعتمادات المستندية.

وأضاف مدبولي، في هذا الوقت خرج من مصر أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي مصر كانت في ازمة حقيقية ولم يكن لدينا مجال أخر، حيث اننا سعينا إلي أن نحجم او نقيد خروج الدولار بشتي السبل للحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير احتياجات الدولة من السلع الاساسية مثل الغذاء والوقود، وسيتم انهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين.

وتابع مدبولي، تم اتخاذ قرارات فيما يخص منظومة الاراضي، خلال الشهور الماضية، والمفروض انها تكون خطوة مهمة لحل تلك الاشكالية، مؤكدَا أنه لن يتم إتخاذ أي إجراء ضد مصنع يقوم بالانتاج.

وكلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، هيئة التنمية الصناعية بإستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات الحكومية، مؤكدَا أن قطاع الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري، كما ان الحكومة إقترحت مشروع قانون لتقديم حوافز للمستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء، حديثه للمشاركين في الجلسة: أي مشروع استراتيجي وضخم، سواء نقل مصانع من دول اخري، او مستثمر خارجي يطلب الدخول إلي مصر، ارجو التواصل معي بصورة مباشرة لإتخاذ كافة الإجراءات السريعة.

جاء ذلك خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، وذلك في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يشارك في الجلسة كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.